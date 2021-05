Se billedserie Leon Samsø Pedersen har i otte år arbejdet med udviklingen og udbredelsen af et autoværn, der samtidig virker støjdæmpende. Foto: Signe Steffensen

De store veje larmer: Mød den lokale virksomhed bag autoværnet, der suger støj

Indehaverne af det lokale firma NAG1, der har udviklet et støjabsorberende autoværn, er overbevist om, at det også kan være med til at nedbringe støjniveauet langs Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej.

17. maj 2021

Støj fra trafikken er den væsentligste kilde til generende og sundhedsskadelig støj i Danmark. I regeringens udspil til en ny infrastrukturplan fylder det også en del. Her er der afsat 3 mia. kr. til netop støjbekæmpelse. Det er noget, der giver blod på tanden hos Leon Samsø Pedersen, der sammen med sin partner Thomas Willum Jensen er indehaver af firmaet NAG1 (Noise Absorbing Guard­rail).

Siden 2012 har de arbejdet på at udvikle og få igangsat en produktion af støjabsorberende autoværn. Lige nu testes de flere steder i både ind- og udland, og Leon Samsø Pedersen kan sagtens forestille sig, at der er strækninger langs Helsingørmotorvejen eller Lyngby Omfartsvej, hvor det kunne have en positiv effekt på støjniveauet.

De rigtige partnere Da Leon Samsø Pedersen selv købte hus i Lyngby tæt ved Motorringvej 3 var han til tider temmelig generet af trafikstøj. Men det var nu ikke det, der igangsatte arbejdet med bekæmpelse af trafikstøj. Det var derimod mødet med ingeniør Thomas Willum Jensen, der er manden med ideen til det støjdæmpende autoværn.

Det er otte år siden, at de to gik i gang med at udvikle virksomheden, og meget er sket siden de første ideer lå på tegnebrættet. Jagten på de rigtige partnere har været en stor del af det, og de har siden været med til at udvikle de løsninger, der lige nu bliver testet i både ind- og udland.

Gruppen bag støjværnet er i dag; Nag1 ApS, Rockwool International, RMIG A/S samt tyske Volkmann & Rossbach GmbH. Virksomheder, der hver især er markedsledende indenfor deres felt.

Et kæmpe problem Politisk er der lige nu stort fokus på støj både lokalt og nationalt. Og netop de store samfundsmæssige konsekvenser ved støj har været en af de stærke drivkræfter for iværksætterne.

"Den nok allerstørste udfordring er den skadevirkning på samfundet, som trafikstøj giver. Trafikstøj koster det danske samfund årligt mellem 8 og 11 milliarder kroner, og i Danmark dør der dobbelt så mange mennesker på grund af afledte effekter af trafikstøj, som der dør på grund af trafikulykker. I sig selv tankevækkende, at der ikke bliver gjort mere," siger Leon Samsø Pedersen.

Men hvad der i praksis kan gøres ved støjen, er den helt store udfordring. Ikke mindst at finde en effektiv, billig og skalerbar løsning på problemet.

"Der findes en del løsninger i dag, støjdæmpende asfalt, høje og dyre støjvægge, støjvolde, fartnedsættelser, overdækninger m.v. Alle løsninger, som kræver større finansiering, plads og ikke mindst velvilje fra borgere, kommuner og myndigheder," forklarer Leon Samsø Pedersen.

Et bud på en løsning Men det er det, NAG1 har et bud på. Det meste af den hørbare trafikstøj stammer fra friktionen mellem dæk og vejbane. Ved hastigheder over 35 km/t er det denne støj, der generer mest.

Det støjdæmpende autoværn, de har udviklet, kan placeres meget tæt på støjkilden - modsat høje støjskærme, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan eller må stå helt tæt på kørebanen uden et autoværn foran.

"Et almindeligt autoværn består af en massiv plade, som reflekterer dækstøjen. Vores støjdæmpende autoværn består af en perforeret plade, hvor støjen kan trænge igennem, for så at blive absorberet i det bagved hængende element, som består af absorberende rockwool, overtrukket med strækmetal. Ved at placere det støjdæmpende autoværn så tæt på kilden, kan man opnå en relativt stor dæmpning i forhold til skærmens højde, som af sikkerhedsmæssige årsager kun er 90 cm. Dette sammenlignet med en høj støjskærm på 3-4 meter, der er placeret længere væk fra støjkilden, og som koster 3-4 gange så meget pr. meter," forklarer Leon Samsø Pedersen.

FAKTA Der skelnes mellem lav- og høj frekvent støj. Den høje frekvens bl.a. dækstøj og motorstøj kan man dæmpe. Det er sværere med den lave.

Det støjabsorberende autoværn, som NAG1 har udviklet, koster omkring kr. 2.100 per opsat meter alt efter de lokale forhold. Dæmpningen er mellem to og fem dB. Til sammenligning koster en fire meter høj støjvæg ca. fire gange så meget per opsat meter. Men her er dæmpningen også mellem ca. fem og ti dB, alt efter forholdene.

Det støjdæmpende autoværn er crash-testet og derfor godkendt som et værktøj til støjbekæmpelse af Vejdirektoratet.

Sammenligner man med et almindelige støjværn koster NAG1's støjdæmpende løsning cirka tre gange så meget. Størst gavn på smalle veje Han vurderer, at støjværnet vil gøre gavn de fleste steder, hvor der i forvejen er opstillet et almindeligt autoværn.

Og de har også succes med at opsætte støjabsorberende autoværn steder, hvor det ikke er påkrævet, men hvor det gavner beboerne i området.

"Da højden på autoværnet kun er 90 cm, vil den største effekt opnås på et eller tosporede veje, og især, hvis det er muligt at opsætte i begge sider samt i midterrabatten (på tosporede motorveje, red.)," siger Leon Samsø Pedersen og understreger, at det altid er en god idé at få lavet en beregning først - da der kan være lokale forhold, der skal tages hensyn til.

Vi spurgte ham, om det er en løsning, som kunne bruges på nogle af områdets mest støjplagede veje, f.eks. Helsingørmotorvejen eller Lyngby Omfartsvej.

"Visse steder på Helsingørmotorvejen vil det støjabsorberende autoværn være til gavn. Det kommer igen an på lokale forhold, vejens bredde, afkørsler m.v. Men man bør kraftigt overveje at sætte det op i midterrabatten, da det her vil give en effekt i den modsatte side. Det samme, men måske i højere grad, vil være gældende på Lyngby Omfartsvej," siger Leon Samsø Pedersen

Erfaringer fra Pårup og Vallensbæk De støjdæmpende autoværn har stået deres prøve flere steder i landet. I samarbejde med Vejdirektoratet er der opsat en ca. 800 meter strækning ved Pårup i Jylland.

"Her blev der af Force Technology målt trafikstøj før og efter opsætningen, og resultatet var en dæmpning på mellem 2 og 5 dB, en ganske god dæmpning. Nogle beboere har efterfølgende ytret, at 'nu kan de igen sidde i haven og drikke kaffe'," siger Leon Samsø Pedersen glad.

I Vallensbæk, på en strækning på Vejlegårdsvej, er der opsat støjabsorberende autoværn i begge sider.

Her var der ikke krav om almindeligt autoværn i forvejen, men også her har beboerne ifølge Leon Samsø Pedersen udtrykt meget stor tilfredshed med støjdæmpningen.

En anden fordel her er, at cykelstien er blevet afskærmet af det støjabsorberende autoværn, mod trafikken på vejen.