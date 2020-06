De springer ud nu: Årets første syv studenter fra H. C. Ørsted Gymnasiet

Med David Vallentin Sørensens 12-tal kom den syvende studenterhue med marineblå bånd på plads mandag morgen et par minutter over ni. Dermed var årets første studenter fra H. C. Ørsted Gymnasiet klar til at stille op til fotografering i den grønne gård.