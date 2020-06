De næsten dødsdømte egetræer får nu deres eget politiske møde

Det var egentlig meningen, at Byplanudvalget på dagens møde skulle tage stilling til, om de over 50 år gamle egetræer på Lundtoftegårdsvej skal vige for udvidelsen af vejen. Men træerne er ikke på dagsordenen.

Ifølge udvalgsformand Simon Pihl Sørensen (S) skyldes det, at man ikke er færdig med at samle det materiale og de høringssvar, der skal klæde politikerne på til at træffe en beslutning. Det vil ske senere på et ekstraordinært udvalgsmøde, oplyser han.