De blå og røde prikker fra DTU til Lyngby midtby og den anden vej har skabt stor debat. To eksperter vurderer nu projektet. Arkivfoto

De meget omdiskuterede prikker vurderet: Eksperter er både skeptiske og positive

Eksperter undrer sig over, hvilken adfærd og problem der ønskes løst med de røde og blå prikker mellem DTU og Lyngby Centrum. Den ene er uforstående over for projektets fundament, mens den anden ser et forsøgsprojekt, hvor der kan gemme sig noget positivt

Det Grønne Område - 09. november 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Intentionerne står med prikker, men spørgsmålet er, om de virker?

De røde og blå prikker, der skal få flere til at cykle til og fra DTU og midtbyen, har været vældigt debateret på Facebook og i denne avis' debatspalter. For hvorfor bruger Lyngby-Taarbæk Kommune dog 134.000 kroner på sådan et projekt, lyder det. Og så midt i en tid, hvor kommunen skal spare penge og sætte skatten op. Og kan de kloge studerende på en videregående uddannelse ikke bruge GPS'en på deres telefon, spørges der.

Til eksamen For at undersøge fornuften i projektet tager Det Grønne Område udgangspunkt i Vidensbyens ansøgning til projektet. Heri står, at Vidensbyen forventer, at 10 procent flere cyklister på cykelruten i 2022, øget kendsakb til den korteste og mest sikre cykelrute mellem Lyngby centrum og DTU samt et sundere og grønnere transportalternativ.

Ansøgningen er forelagt to eksperter. Den ene er assisterende professor på Copenhagen Business School, Kristian Roed Nielsen, der er ekspert i nudging og adfærdsændring. Den anden er lektor på Center for Mobilitet og Urbane Studier på Aalborg Universitet, Ditte Bendix Lanng. Det kan ses som en eksaminering af ansøgningen.

Det Grønne Område ville også gerne have spurgt Vidensbyen nærmere ind til projektets målsætninger, hvordan man begrunder de mål, man har opsat i ansøgningen, og hvorfor man vurderer, at man kan nå disse mål. Men Vidensbyen ønskede ikke at medvirke.

Ved de ikke dét? Eksaminationen starter med Kristian Roed Nielsen. Han klør sig lidt i skægget.

"Mit kernekritikpunkt er, at jeg ikke ved, hvilken adfærd de prøver at tackle. Hvis problemet er, at de studerende ikke ved, hvordan man hurtigt og sikkert kommer ned i centrum, så er prikkerne en god idé. Det er dog en meget dyr måde at vise dem det på. Men som skeptisk borger vil jeg sige, at det ikke lyder som om, at det er det, der er problemet. Hvorfor tror man ikke, at de studerende kommer inde i centrum? Det er nok det, mange borgere stiller sig kritisk over for, for er det virkelig, at de studerende ikke ved, hvad den hurtigste og sikreste ruter er derind," siger han.

Ditte Bendix Lanngs undren går lidt i samme retning.

"Jeg undrer mig over, hvilke problemer man ønsker at løse. Og hvad er konteksten bymæssigt, mobilitetsmæssigt og trafikalt for den effekt, man gerne vil opnå? Det kan sagtens være, at det giver mening, jeg kan bare ikke se det," siger hun og fortæller, at forskning viser, at der er en positiv sammenhæng mellem omgivelserne og cykling, når der blandt andet er dedikerede cykelstier, separering af cykler og andre trafikformer, høj befolkningstæthed, korte rejseafstande.

"De hænger deres hat på, at folk oplever, at der er langt fra DTU til midtbyen, men det er der ikke. Men der er ikke data i ansøgningen til at se, om det er tilfældet," siger hun.

Ikke mere latte Kristian Roed Nielsen peger på, at problematikken om by adskilt fra universitet er kendt fra andre byer.

"Det er samme problemer i Aalborg og til dels Roskilde. Når man bygger satellit-universiteter, skaber man denne frakobling. Hvis man håber, at prikkerne vil få flere folk ind til byen for at drikke en latte, tror jeg ikke, at det har en effekt i sig selv. Med mindre man kan koble op på en kampagne om at få dem ind i byen," siger han og giver sin samlede vurdering:

"Jeg er uforstående over for fundamentet for projektet. Og det er ikke til at læse ud fra materialet."

Gemmer måske på noget Ditte Bendix Lanng ser til gengæld et projekt, der i det små kan bidrage til positiv mobilitet.

"Infrastrukturprojekter kan være vældigt tunge. Men i et lille projekt som dette kan jeg godt se, der kunne gemme sig et positivt arbejde med bæredygtig mobilitet. Så et forsøgsprojekt til at knytte byen sammen kan jeg sagtens se for mig," siger hun.

Hun fortæller om mobilitetens behovspyramide. I toppen er der det, vi skal have mindre af, for eksempel en ny vej. I bunden findes at påvirke folks adfærd, for eksempel at gøre det lettere at cykle.

"Og det kan være, at hvis man opdager en god og kort rute, at det så bliver mere attraktivt at cykle," siger hun.

- Kan man opnå det med prikker?

"Der er mange faktorer, der spiller ind. For eksempel at man opdager, at der er denne rute, men det er absolut ikke det eneste," siger hun og giver eksempler på faktorer, som generelt spiller ind:

"Hvor direkte er ruten, hvor sikker er den, hvor tryg er den, hvor attraktiv er den og hvor komfortabel er den," siger hun.

- Så en samlet vurdering?

"Jeg vil bede om uddybende materiale, for jeg kan ikke vurdere, om det er en god idé, eller om effekterne er rimelige. Jeg er dog grundlæggende positiv, fordi tiltaget kan være med til at styrke den bæredygtige mobilitet, og det har vi brug for. Og de studerende er en god gruppe at få fat i," siger hun.

