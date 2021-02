De går og løber rundt i hele Europa trods corona

For at gøre det ekstra sjovt har man lavet en virtuel rute, hvor deltagerne kommer rundt fra den ene store europæiske håndboldklub til den anden.

Ruten er lagt ind på klubbens facebook-gruppe, hvor deltagerne også kan dele billeder.

Deltagerne har været i Nantes i Frankrig, Porto i Portugal og Barcelona i Frankrig. Derefter skal de retur til Frankrig, videre til de østeuropæiske topklubber og senere til Tyskland, Norge og Danmark.

Samlet har de i skrivende stund tilbagelagt tæt på 5.500 km.

Nogle skriver kommentarer ind, når de registrerer deres gå- eller løbetur. Her kommer nogle af kommentarerne:

Julie, 11 år, efter 3 km: Løbetur i det smukke vejr i skoven ved Brede.

Simone Frahm, 13 år, efter 7,1 km: Dejlig morgentur i skoven.

Marianne Klarskov Nielsen, Old Girl, efter 14,6 km: En rask gåtur i det dejligste solskinsvejr.

Carsten Kaas, Old Boy, efter 4,5 km: Endnu en gåtur med hunden.

Rikke Nedza, Old Girl, efter 17 km: Er simpelthen blevet vild med at gå - et lille lyspunkt i en ellers uforudsigelig coronatid.

Jonas Funk Petersen, 11 år, efter 26,2 km: En god gåtur.

Asger Palsgaard, 11 år, efter 5,3 km: Ny personlig rekord på 5 km løbetur i tiden 30:50.

Jeppe Gade, seniorspiller, 18,9 km: 11 km med barnevognen og 7,9 km med løbesko.

Stafetten fortsætter, indtil håndboldhallen åbner igen.