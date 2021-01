De fleste kommunale områder fri for coronasmitte: To steder kæmper man fortsat med smitte

Fakta om nære kontakter

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjer for nære kontakter. De skærpede retningslinjer er indtil videre gældende til og med 7. februar. Retningslinjerne er skærpet ud fra et forsigtighedsprincip, da især den nye virusvariant B.1.1.7 vurderes at være mere smitsom end de allerede kendte varianter. Retningslinjerne lyder:Man er nær kontakt, hvis man har været inden for to meter i mere end 15 minutter med én, der har fået påvist corona.Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negativt testsvar. Man skal fortsat have en test på 4. dagen og 6. dagen efter, at man sidst var nær kontakt med en smittet person.Nære kontakter til personer, der konstateres smittet med en virusvariant, for eksempel B.1.1.7., må først ophæve selvisolationen ved negativt testsvar på dag 14. Der skal efter ophævelse af selvisolation være skærpet fokus på efterlevelse af de generelle smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test på 4. dagen og på 6. dagen med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positivt svar på test.