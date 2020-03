De blev alle sagt op - og så: Fire frisører har sammen åbnet salon i Bondebyen

Men et var de sikre på. De var glade for samarbejdet, og de ville gerne fortsætte som et hold.

Løsningen fandt de i et ledigt butikslokale i Bondebyen på Gl. Lundtoftevej nr. 11. Og herefter gik det stærkt. Den 31. december havde de sidste arbejdsdag på Jernbanepladsen, den 6. december fik de nøglerne til det nye lejemål, og dagen efter var de klar til at tage imod de første kunder i salonen i Bondebyen.

Salonen er i øvrigt erklæret miljøvenlig, hvilket blandt andet betyder, at de produkter, de benytter sig af, er nemt nedbrydelige i naturen og den hårfarve, der bruges, er uden ammoniak. De mener nemlig ikke, at det er nødvendigt med stærke kemikalier for at få et lækkert hår.