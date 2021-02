De andre letbane-kommuner giver Lyngby en lang næse

Sandsynligheden for, at de øvrige letbanekommuner vil efterkomme et eventuelt ønske fra Lyngby-Taarbæk om at udtræde af letbanesamarbejdet, er lig nul.

"Men jeg anser det for usandsynligt, at alle de øvrige kommuner og Region Hovedstaden vil gå med til det. For det første vil det betyde, at de 11 øvrige ejere frivilligt skulle påtage sig at betale Lyngbys andel af udgifterne til både etablering og drift af letbanen. Og udgifterne er beregnet ud fra det forventede samlede passagertal for hele strækningen. For det andet bygger vi Hovedstadens Letbane for at skabe en bedre offentlig transportinfrastruktur for alle borgere i hele hovedstadsområdet."