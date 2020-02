?Jeg er på alle måder imponeret over det, jeg har set og hørt?, sagde Frank Garner efter de to dages besøg med rundvisning på rostadion og gennemgang af planerne for VM i august næste år. Til højre Christian Jakobsen, direktør i Dansk Kano og Kajak Forbund. Foto: Bjørn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansk plan for VM-stævne på Bagsværd Sø vækker begejstring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk plan for VM-stævne på Bagsværd Sø vækker begejstring

Både det internationale kano- og kajakforbund og Lyngby Kanoklub ser frem til VM på Bagsværd Sø i 2021

Det Grønne Område - 29. februar 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er et imponerende, flot og visionært set-up, Dansk Kano og Kajak Forbund planlægger for afviklingen af VM sprint i kano og kajak på Bagsværd Sø i 2021. Jeg er på alle måder begejstret over det, jeg har set og hørt. Det danske forbund er langt fremme i planlægningen her halvandet år før VM, så vi føler os i trygge hænder".

Det sagde Frank Garner fra det internationale kano- og kajakforbund, ICF, da han i sidste uge gjorde status over to dages besøg hos Dansk Kano og Kajak Forbund, hvor han sammen med yderligere to repræsentanter fra ICF fik en gennemgang af det danske forbunds planer for mesterskaberne i august næste år og en rundvisning på Danmarks Rostadion i Bagsværd.

Kæmpe arrangement Den danske VM-plan skaber rammer og facilitering for 1.000 atleter, 500 trænere samt 500 frivillige. Desuden forventer Dansk Kano og Kajak Forbund, at 7.000 tilskuere, både danske og udenlandske, vil følge mesterskaberne på tætteste hold over de fem konkurrencedage.

"Idéen om at give eventen et fremtidsperspektiv med anvendelsen af den nyeste teknologi, udviklingen af nye partnerskaber og generel fokus på at mindske miljøaftrykket lyder rigtigt spændende. Samtidig kan tilskuerne se frem til at få en helt unik oplevelse", sagde Frank Garner.

Kanoklub bakker op I Lyngby Kanoklub er man som altid klar til at give en stor hjælpende hånd.

"At arrangere et så stort stævne kræver en kæmpe arbejdsindsats. Lyngby Kanoklub plejer at stille med 40-50 frivillige hver eneste dag til store regattaer. Det gjorde vi ved VM for veteraner for halvandet år siden, og det kommer vi også til at gøre til VM i 2021. Vores medlemmer er altid klar til at bakke op", fortæller klubbens formand, Thomas Gjerlufsen, der som aktiv roer deltog i VM på Bagsværd Sø i 1970.

"Vi har en stor erfaring med banerne, men havde selvfølgelig håbet, at den stort anlagte renovering af rostadion var blevet en realitet inden VM. Det satte Danmarks Naturfredningsforening desværre en kæp i hjulet for".

Thomas Gjerlufsen håber, at minimum fem Lyngby-roere kvalificerer sig til VM:

"Roernes første store mål er en billet til OL 2020. Her er sidste chance for udtagelse Copenhagen Spring Regatta på Bagsværd Sø i slutningen af april. Vi har et par roere med en rimelig chance, og glipper OL-kvalifikationen, skal de hurtigt ryste skuffelsen af sig og kikke frem mod VM på dansk grund".