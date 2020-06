?Den omtalte person er for det første ikke er muslim. Hun har tværtimod brudt med islam og har udtrykt modstand imod blandt andet islams kvindeundertrykkelse. For det andet er hun heller ikke opstillet som kandidat,? siger organisationskonsulent i Dansk Folkeparti, Steen Thomsen, i sin afvisning af Anette Skaftes bevæggrunde for at forlade partiet.

Dansk Folkepartis ledelse skyder tilbage på Anette Skafte

Anette Skafte forlader DF til fordel for NB, fordi DF ifølge hende vil opstille en muslim som kandidat. DF's partiledelse afviser. Amina Sadar, som det drejer sig om, er ikke muslim og er ikke opstillet som kandidat, siger partiets organisationskonsulent.

Det Grønne Område - 15. juni 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Anette Skafte overraskende forlod Dansk Folkeparti i sidste uge til fordel for Nye Borgerlige gjorde hun det med noget af en afskedssalut mod partiets landsledelse. Og ny skydes der tilbage. Ledelsen afvejer nemlig Skaftes begrundelser for sin afgang.

Årsagen til Anette Skaftes overraskende skifte skal - fortalte hun - findes i Dansk Folkepartis udmelding om at stille den nu tidligere muslim, Amina Sadar, op til næste valg. Det var dråben, som fik bægeret til at flyde over, fortæller hun til Det Grønne Område. Dansk Folkeparti afviser dog, at Sadar skal opstilles som kandidat.

"Jeg har stor respekt for Kristian Thulesen Dahl som utrolig dygtig og en god formand. Men der er noget i toppen, der trænger til at skiftes ud. For når jeg hører og ser, at ledelsen følger det mediestunt, som de kalder "en god historie", at en muslim skal være det nye blod i partiet og køres i stilling til næste valg, uagtet at man fra baglandet og medlemmernes side havde ytret deres bekymring, ja, så flød mit bæger over. Det er, som om de hænger i det sidste strå. Nærmest lidt tragikomisk," siger Anette Skafte til Det Grønne Område:

"Så jeg må indrømme, at min stolthed er blegnet en hel del og ikke længere kan se mig selv være en del af en lukket klub af de indviede. Jeg gik ind i et parti, hvor man havde modet til at sige, hvad man tænkte, hvor man ikke var i tvivl om, hvad DF stod for, og havde styrken og modet til at stå fast. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan Danmark havde set ud, hvis vi ikke havde haft Dansk Folkeparti til at tage denne kamp igennem de sidste 25 år."

Skaftes grunde afvises Organisationskonsulent i Dansk Folkeparti, Steen Thomsen, beklager, at Anette Skafte har meldt sig ud. Men han afviser hendes bevæggrunde:

"Den omtalte person er for det første ikke er muslim. Hun har tværtimod brudt med islam og har udtrykt modstand imod blandt andet islams kvindeundertrykkelse. For det andet er hun heller ikke opstillet som kandidat," siger han.

På Facebook nuancerer Anette Skafte dog sin begrundelse for at forlade Dansk Folkeparti. Hun skriver blandt andet:

"Nu er det aldrig bare sort eller hvidt. Det handler ikke kun om et enkeltstående problem, som det måske kan udlægges efter min pressemeddelelse. Jeg vil gerne pointere, at jeg intet personligt udestående har med den person, der hentydes til. Hun er bestemt et rart og venligt menneske," skriver Anette Skafte på Facebook:

"Det handler udelukkende om, hvordan nogen i ledelsen har set det som en god historie at lægge alle kræfter i at yde særbehandling til et ganske almindeligt DF-medlem, og igennem halvandet år har promoveret og givet så meget opmærksomhed, at det har været til skade for partiet i form af uro i baglandet, utilfredse medlemmer med udmeldelser til følge, og efter min mening uden tvivl også var en af grundene til, at man i København kun fik en enkelt af de to top politikere valgt ind ved valget i 2019."

Ny kandidat 30. juni Det er ikke kun på landsplan, at man reagerer på Anette Skaftes afgang. Lokalt er man kede af skiftet, siger bestyrelsesmedlem Birgit Borke:

"Det er mere end trist, at Anette Skafte nu har valgt at trække sig som formand for Dansk Folkepartis lokalbestyrelse og samtidig sige farvel og tak til partiet. Som hun selv har meldt ud, skyldes det på ingen måde interne stridigheder. Tværtimod så har vi haft det bedst tænkelige samarbejde hele vejen igennem. Men er man groet fast og ikke føler, at man kan komme videre, er det måske på tide at skifte spor," siger hun og fortæller, at den øvrige bestyrelse bliver hos Dansk Folkeparti.

Den lokale partiforening har konstituerende møde 30. juni, hvor man også ventes at vælge ny spidskandidat til kommunalvalget.