Nye Borgerlige (NB), Liberal Alliance (LA) og Dansk Folkeparti (DF) er i valgforbund til kommunalvalget. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Dansk Folkeparti i Lyngby-Taarbæk knytter sig til borgerligt valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Folkeparti i Lyngby-Taarbæk knytter sig til borgerligt valgforbund

Dansk Folkeparti siger efter grundig overvejelse ja til valgforbund til kommunalvalget i november

Det Grønne Område - 06. maj 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Tilbage i februar kunne man i DGO læse om det første offentliggjorte valgforbund, bestående af Nye Borgerlige (NB) og Liberal Alliance (LA). De to partiers spidskandidater bedyrede dengang, at man var "(...) åben overfor andre borgerlige partier/lokallister", og den invitation har Dansk Folkeparti (DF) nu grebet. DF tilslutter sig valgforbundet og spidskandidat Jørn Jensin udtaler i den forbindelse at:

"Vi har overvejet situationen grundigt og mener, at det her valgforbund giver os det bedste udgangspunkt. Hos DF ønsker vi, at borgerlige resultater prioriteres over konsensus med venstrefløjen, og det kræver friske borgerlige kræfter i kommunalbestyrelsen. Med indgåelsen af dette valgforbund minimeres risikoen for stemmespild, og samlet set giver det her os det bedst mulige udgangspunkt for at fremme DF´s mærkesager, og det er, det vi er sat i verden for," siger Jørn Jensin.

I en fællesudtalelse byder Claus Bøgh Svenningsen (NB) og Thomas Frederiksen (LA), Dansk Folkeparti velkommen i valgforbundet:

"Da vi lancerede valgforbundet, nævnte vi muligheden for at udvide valgforbundet, og her tænkte vi først og fremmest på DF, og derfor er vi super glade for DF´s beslutning om at slutte sig til det tekniske valgforbund."

Var i forbund i 2017 Alle tre partier indgik også i samme valgforbund i 2017. Et valgforbund der i høj grad var kittet sammen af et fælles nej til letbanen. Udover de tre partier bestod valgforbundet blandt andet af De Konservative, men det bliver altså anderledes denne gang. Udvidelsen af valgforbundet har ikke ændret, hvem der peges på som borgmester:

"Alle tre partier er enige om at pege på Sofia Osmani som borgmester, da hun er leder af det største borgerlige parti, men valgperioden viser, at der er behov for borgerlig repræsentation, der prioriterer borgerlige resultater over konsensus med venstrefløjen. Vi er tre forskellige partier, og derfor er vi ikke enige om alt, men vi er eksempelvis enige om, at der ikke skal hives flere penge op af borgernes lommer, som vi desværre har set ske i denne periode - det er ikke vejen frem. Vi skal have fokus på den borgernære kernevelfærd, og der skal gøres noget ved kommunes alt for dyre administration," udtaler de tre spidskandidater i en fællesudtalelse.

Det står samtidig klart, at valgforbundet kan udvides yderligere, og eventuelt interesserede er velkomne til at henvende sig.

"Vi er enige om, at vi tager en snak med de borgerlige lister, der måtte være interesseret i deltagelse i valgforbundet, og så tager vi den derfra."

I DGO har man tidligere kunne læse, at Konservative og Venstre indgår i et fælles valgforbund, og således er der nu et klart billede af de to borgerlige valgforbund til kommunalvalget 16. november i år.Jk