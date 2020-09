Mie Gjerlufsen er med på modstanderholdet. Her ses hun i sine velmagtsdage på Lyngbys førstehold. Foto: LilleKenn

Danmarks dårligste håndboldspillere skal i kamp i dag: Zulu-drengene indtager Lyngbyhallen

Showet blev aflyst i foråret, men nu vender Danmarks dårligste håndboldspillere tilbage for fuld udblæsning.

Det Grønne Område - 25. september 2020 kl. 08:38 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drengene fra Zulu skulle i foråret have optrådt i Lyngbyhallen, men håndboldshowet blev aflyst på grund af corona.

Nu bliver arrangementet til noget. På fredag rykker drengene ind i Lyngbyhallen under ledelse af den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen, der har fået sin håndboldopdragelse i Lyngby HK, og som har Kristina Kristiansen fra Nykøbing F. som assistent på bænken.

'Zulu HK' blev landskendte, da de i seks udsendelser på TV2 Zulu forsøgte at udvikle sig til habile håndboldspillere.

"Efter tv-udsendelsen kunne jeg se, at der her var noget godt og helt specielt, og besluttede, at konceptet skulle fortsætte. Det ville jeg ikke give slip på og oprettede derfor selskabet 'Zulu Boys', der skulle rejse rundt i hele landet og give opvisning", fortæller Lars Rasmussen.

"Vi havde indgået kontrakt på over 50 shows i Danmark i 2020, men så kom coronaen og lukkede det hele ned til kun to opvisninger. Vi nåede at afvikle et arrangement i Helsinge i januar med 600 tilskuere, og på fredag optræder vi i Lyngbyhallen. Til gengæld vender vi stærkt tilbage i 2021, hvor vi baseret på de foreløbige bookinger og forespørgsler forventer at give 70-80 opvisningskampe".

Plads til 315 tilskuere At showet kan gennemføres i Lyngbyhallen skyldes, at hallen har 700 siddepladser. Det betyder, at der kan lukkes 315 tilskuere ind uden at slække på coronarestriktionerne om krav til afstand mellem folk. Og der bliver navneregistrering og masser af håndsprit.

"Aflysningerne betyder naturligvis, at vi tjener færre penge i 2020, men det bliver rart at få spillet en kamp, så folk ved, at vi stadig eksisterer. Og så er det et ekstra plus, at det bliver i den hal, hvor jeg har tilbragt alle mine ungdomsår", siger Lars Rasmussen, der lover masser af fest og ballade.

Samtlige Zulu-drenge hænger stadig på siden tv-dagene.

"Det er jordens dejligste mennesker, men de lærer aldrig at spille håndbold. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. De spiller forfærdeligt, men underholdende, og taber stort set altid. Men hvert mål fejres som en sejr", siger Lars Rasmussen.

Kendte modstandere Dagens modstander bliver en broget flok af veteranspillere og bestyrelsesmedlemmer i Lyngby Håndbold Klub. Blandt navnene er veteranen Mie Gjerlufsen og Jesper Revall Jensen, der har klubrekorden for flest førsteholdskampe i Lyngby, og dagens udskiftningsleder er Janne Kolding, der har rekorden for flest landsholdskampe for kvinder.

Dommer er en anden Lyngby-legende, Jimmy Mynster, der godt ved, at man kun må tage tre skridt, ikke må lave dobbeltdriblinger og ikke træde ind i feltet. Men denne aften ser han stort på reglerne, for resultatet af kampen er ligegyldigt.

Musikken leveres af dj Morten, der er en fast del af Zulu Boys, og som skaber en festlig stemning som til en landskamp.

"Søndag var der solgt 180 billetter, og min fornemmelse siger mig, at der bliver udsolgt", slutter Lars Rasmussen.

Showet i Lyngbyhallen kan opleves i Lyngbyhallen fredag den 25. september kl. 19.