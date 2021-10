Børnehuset Vandpytten lukker næste år, fordi der mangler dansk sprog og dansk kultur. Forældre og personale kritiserer beslutningen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Dagtilbud lukket: For mange tosprogede elever og et faldende børnetal

I Børnehuset Vandpytten mangler der dansk sprog og kultur, lyder begrundelsen. Forældrebestyrelse kritiserer begrundelserne for lukningen.

En enig kommunalbestyrelse har besluttet at lukke Børnehuset Vandpytten i Lundtofte. Årsagen er for mange tosprogede elever og faldende børnetal. Det fremgår af referatet for seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Den store andel af tosprogede børn gør det vanskeligt "at skabe en pædagogisk dagligdag med et miljø, der giver tilstrækkelig grundlag for et nuanceret sprogligt og socialt miljø, der sikrer den rette trivsel, udvikling, læring og dannelse", og børnetallet er faldende, vurderer forvaltningen.

Børnehuset lukker 1. september næste år.

Både forældrebestyrelsen og personalet kritiserer dog beslutningen, fremgår det i høringssvar til sagen.

"De siger, at der ikke er den rette trivsel. Vi som forældre, og som dem med størst kendskab til vores børns trivsel, oplever det stik modsatte. Vores børn har nogle at spejle sig i, for det er en mangfoldig børnehave. Pædagogerne har kendskab og forståelse for andre kulturer end dansk. Det betyder ikke, at der ikke er kendskab til dansk kultur. Tværtimod," siger næstformand i forældrebestyrelsen, Taima Khdair, til Det Grønne Område og fortsætter:

"Børnenes kommunikationssprog er dansk, vi har taget alle danske traditioner til os, og vi afholder dem. Samtidig italesættes det, at ikke alle børn holder jul, og at der findes andre traditioner end de danske. Jeg er ikke i tvivl om, at netop det, er med til at forebygge en identitetskrise i deres voksenliv," siger hun..

Forvaltningen vurderer derimod, at der mangler dansk sprog og dansk kultur. Det er ikke fremmende for børnenes udvikling og kan få betydning for børnenes trivsel senere i livet, fordi de ikke er alderssvarende i især den sproglige udvikling, lyder det.

"Børnenes udfordringer forsvinder jo ikke, fordi man flytter dem andre steder hen. Tværtimod kan det give større vanskeligheder, for børnehaven at flytte dem væk fra deres trygge rammer," siger Taima Khdair.

Ikke på niveau Et tilsyn fra marts i år viste, at det sproglige, motoriske og kognitive læringsmiljø i børnehuset var under middel. Lederen siger i forbindelse med tilsynet, at det er svært at få tid til det almene pædagogiske arbejde, og at dagtilbuddet er i en svær og uholdbar situation.

I 2020/2021 modtog 33 procent af børnene hjælp fra psykologer, tosprogskonsulenter, tale/høre konsulenter, behandlere fra Motorikhuset og sags-og familiebehandlere fra Center for Social Indsats. ifølge kommunen.

Tallet er efter 1. maj faldet til 22 procent, fordi flere af børnene er startet i skole. Tallet er stadig højt sammenlignet med andre institutioner, og alle de tosprogede børn kræver samtidig ekstra sproglig opmærksomhed.

"Vi har børn, hvis danskkundskaber ikke er gode nok til at klare sig på et niveau med andre børn, som starter i 0. klasse. Det er vores pligt at sørge for, at børn, der starter i skolen, kan følge med. For det har store konsekvenser, hvis man ikke kan," siger næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Martin Vendel Nielsen (K) til Det Grønne Område.

Genkender ikke billedet I forældrebestyrelsen er man også uforstående over for flere begrundelser for beslutningen om at lukke Vandpytten.

Først andelen af eleverne, der modtager hjælp.

"Jeg ved, at det drejer sig om færre børn end det. Men problemet med børn, der har behov for hjælp, er ikke unikt for os. Det er en generel udfordring," siger Taima Khdair.

En opgørelse fra sidste måned viser, at 26 procent af børnene modtager tosprogs-indsatser. Nummer to ud af listens 45 dagtilbud ligger på cirka 15 procent.

Bestyrelsen kan heller ikke genkende, at børnene skulle klare sig dårligere end andre børn.

"Børnene klarer sig godt, hvilket kan ses i tests for børn på tre år. Her rammer børnene inden for et felt, hvor der ikke er behov for ekstra sproglig indsats, så vores børn er ikke bagud i forhold til etnisk danske børn," siger hun.

Det Grønne Område har bedt Lyngby-Taarbæk Kommune om resultaterne af sprogtestsene. Forvaltningen oplyser, at der er foretaget sprogtest på fire fire børn i Vandpytten.

"Vi kan ikke fremsende resultatet fra disse fire test uden samtykke fra forældrene. Da det kun er fire ud af alle indmeldte børn i Vandpytten, som forvaltningen er bekendt med, at børnehuset har foretaget denne sprogtest på, kan den dog heller ikke anvendes til at skabe et generelt billede af børnene sproglige udvikling i Vandpytten," lyder det fra kommunen, som i stedet henviser til andelen af børn, der modtager tosprogsindsatser, hvor Vandpytten ligger markant højere end andre dagtilbud.

Går uden om Vandpytten Et andet argument for lukningen er faldende børnetal. Vandpytten er normeret til 12 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Men børnehuset mangler lige nu 17 børn. Tre børn er på venteliste med opstart til efteråret 2021. Ingen af dem har Vandpytten som førsteprioritet.

"Mange forældre går i dag udenom Vandpytten, selv i en situation, hvor der er stort pres på daginstitutionerne," siger næstformand Martin Vendel Nielsen.

"Det er paradoksalt, at man taler om at ville åbne fire nye institutioner, når der er plads hos os. Det mest åndssvage er, at deres løsning er et slukke brand et sted og sprede det til andre steder, for hvis man spreder børnene til de omkringliggende institutioner med mange tosprogede børn vil koncentrationen også stige der. Og hvor går grænsen? Den er jo ikke fastlagt," siger hun og finder beslutningen diskriminerende.

"Det er uretfærdigt, at vi bliver frarøvet frit valg af institution, og tvinges til at flytte vores børn væk fra deres trygge rammer. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke har truffet en beslutning om at flytte børn fra de andre institutioner ind til vores institution. Der er en klar diskriminerende undertone i forslaget om at lukke vores institution," siger hun.

"Jeg kan helt klart afvise, at der er tale om diskrimination. Det handler om at varetage børnenes tarv. Hvis vi skal løfte opgave med at gøre børnene klar til skolen, er vi nødt til at gøre det på en anden måde end hidtil, hvor for mange tosprogede elever er samlet ét sted. Helt op til slutningen af skoletiden kan man se, at hvis danskkundskaberne ikke er i orden, klarer mig sig ikke så godt i uddannelsessystemet. Det er for børnenes egen skyld, vi gør det her," siger Martin Vendel Nielsen.