Dagpleje-forælder efter flytning: "Vi må prøve at få det bedste ud af det"

"Vi synes det er ærgerligt. Dagplejen har boet her i 50 år, og det er et dejligt sted at være for vores dygtige dagplejere og børnene," svarer Tine Andreasen på spørgsmålet om hendes syn på flytningen fra dagplejernes hus, Fredlighed.

FAKTA Dagplejen

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem.

Én gang om ugen er børnenes dagplejegruppe samlet i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere.

Der er aktuelt tre legestuer i kommunen. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejens administration også er, samt på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

"Jeg er nødt til at stole på, at de træffer den bedst mulige beslutning" siger hun, der dog stadig ærgrer sig over, at det er blevet dagplejens problem, at Musikskolen ikke kan fortsætte i deres eksisterende lokaler.