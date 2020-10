Dagens coronatal: 22 nye smittetilfælde på et døgn

Møllebo ramt af smitte og besøgsforbud

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyste torsdag til Det Grønne Område, at der på kommunens Trænings- og Rehabiliteringscentret har været seks tilfælde af smittede borgere. Det har medført et besøgsforbud, oplyser kommunen.

"Styrelsen for Patientsikkerheds besøgsforbud betyder, at der ud over de nugældende besøgsrestriktioner, ikke må være udendørs besøg på arealerne, samt at cafeen er lukket. Der må kun foregå visiterede aktiviteter i Forhuset, hvorfor frivilliges tilbud og indsatser er blevet aflyst," skriver kommunen til Det Grønne Område, som har spurgt, hvornår de seks borgere blev testet positiv, og om de sidenhen er testet negativ.

Det har kommunen endnu ikke svaret på.

På Baunehøj er der nu 1 smittet, og tilsvarende restriktioner som på rehabiliteringscenteret, oplyser kommunen.