Se billedserie Frank Starck-Sabroe har 15 års erfaring i ?landsbyen? Lundtofteparken som kontaktperson for DAB Boligorganisationen SAMVIRKE. Foto: Frank S. Pedersen

Dæmmer op for socialt bedrageri: Her kender alle hinanden - og snydere bliver opdaget

Kommunen samarbejder med boligforeningerne i adressejagten på sociale bedragere

Det Grønne Område - 08. maj 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frank Starck-Sabroe er ikke i tvivl: Adressefusk har dårlige vilkår her. Med udgangspunkt fra boligkontoret på Lundtofteparken 73 holder han øje med driften af de tre boligafdelinger med ialt 700 lejemål.

"Vi er som en lille landsby, hvor alle kender alle, og vi er gode til at holde øje med hinanden. Det bliver hurtigt opdaget, hvis der for eksempel er en lejlighed med rigtigt mange sko udenfor, eller der bare er meget trafik i opgangen," fortæller han.

Kommunen sætter i øjeblikket fokus på socialt bedrageri i forbindelse med CPR-registrering og fiktive adressetilmeldinger. Det skal blandt andet gøres i samarbejde med boligforeningerne og det lokalkendskab som blandt andre Frank Starck-Sabroe er i besiddelse af.

"Det er ikke noget vi tit oplever, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det sidst er sket, men det er da sket i min tid," fortæller han, der har arbejdet her i 15 år.

Et reelt problem En del af formålet med indsatsen er også at give kommunen en fornemmelse af, hvor stort problemet er.

"Vi ved det ikke, men vi er blevet opmærksomme på problemet lidt tilfældigt. Ved en brand for nylig i en kommunal beboelsesejendom viste det sig, at der boede andre end dem, der var registreret på adressen. Vi læner os også op ad erfaringer fra andre kommuner," fortæller Søren P. Rasmussen (V), der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

I martsdagsordenen fra udvalget kan man blandt andet læse, at Ballerup, Albertslund og Frederiksberg kommuner har set sig nødsaget til at gøre en særlig indsats for at sikre, at oplysningerne i CPR er korrekte, og at der leves op til gældende lovgivning på området. En opgørelse fra Frederiksberg Kommune viser, at cirka 25 procent af flytteanmeldelserne har været enten forkerte eller fiktive.

Beskytter mod misbrug

Muligheden for det sociale bedrageri opstår, fordi bopælsregistreringen danner grundlag for udbetalingen af sociale ydelser.

"Det er en indsats for at beskytte lovlydige borgere mod misbrug af vores alle sammens penge. Og så tror jeg også, at bare den opmærksomhed, vi giver problemet, har en præventiv effekt," siger udvalgsformanden.

Fra kommunens side er det den såkaldte 'Kontrolgruppe', der står for indsatsen. Opgaven bliver blandt andet i tæt samarbejde med boligforeningerne, at se på aktuelt overbefolkede lejligheder og adresser, hvor der er mistanke om ulovlig fremleje eller uregistrerede ophold.

"Kontrolgruppen reagerer blandt andet på anmeldelser ude fra boligforeningernes personale. Nogle kan vi også afsløre ved sammenkøring af registre, men selvfølgelig inden for lovlighedens grænser. Opgaven er også at finde en balance, så vi ikke ender i dyneløfteri," siger Søren P. Rasmussen, der kan melde om et enigt udvalg i sagen.

Det er i øvrigt kommunens ansvar at sikre, at borgere, der anmelder en flytning, også reelt har bopæl på den adresse, som de har anmeldt flytning til.