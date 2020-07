Beredskabet blev kaldt til Lyngvej sødag aften. Et stillads vaklede et vinden og stilladsfirmaet blev tilkaldt. Foto: Byrd/Bjørn Nielsen

Da blæsten ramte byen: Beredskabet rykkede ud til flere usikre stilladser

Kl. 18.18 gik turen til Lyngvej, hvor et plastikdækket stillads truede med at løsrive sig. Stilladset var ved at vælte ud over vejen, og beredskabet sikrede området og tilkaldte stilladsfirmaet, der tog hånd om sagen.