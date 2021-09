Erhvervsminister Simon Kollerup (th) på virksomhedsbesøg hos Aquaporin i Lyngby.

DTU-virksomhed hjælper nye studerende på vej

Teknologivirksomheden viste erhvervsministeren, hvordan man samarbejder med studerende på DTU.

Det Grønne Område - 07. september 2021 kl. 11:48 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Der var fint besøg på den lokale teknologivirksomhed Aquaporin for nylig. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kom forbi for at se på, hvad virksomheden laver, og hvordan den arbejder sammen med DTU om blandt andet at få studerende i job.

Aquaporing ligger lige nord for DTU, og fra virksomheden er der kort afstand til universitet - både i fysisk og overført betydning. Aquaporin, som laver teknologiske løsninger til at rense vand, har nemlig et tæt samarbejde med en lang række studerende.

På Aquaporins akademi kan studerende få hjælp med konkrete projekter, og det har en lang række studerende fra især DTU benyttet sig af de seneste ti år. To af de studerende mødte erhvervsministeren, da han kiggede forbi.

"Når vores virksomheder efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft, er det rart at se, at det giver pote at investere i at gøre vores unge mennesker dygtigere. Det er til stor gavn for både de studerende, virksomhederne og lokalområdet," siger Simon Kollerup.

Samarbejder med NASA Aquaporin laver løsninger i både lille og stor skala, og virksomheden samarbejder blandt andre med amerikanske NASA om at lave vandrensningsløsninger til rummissioner.

Ideen til virksomheden stammer oprindeligt fra DTU. I dag har Aquaporin også kontorer i Singapore og USA

"Som erhvervsminister glæder det mig at opleve en virksomhed med udgangspunkt i vores universiteter, der får succes ude i verden. Det er godt at se, når gode ideer bliver gjort til virkelighed og skaber eksport og arbejdspladser. Vi skal i Danmark generelt blive bedre til at skabe forbindelser mellem forskningen og erhvervslivet, så begge dele kan stå endnu stærkere," siger Simon Kollerup.