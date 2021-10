Fra venstre Camilla Engelshardt, Lederne, Salla Laasonen, Jackie Stenson, og Karsten Uldal, DTU Learn for Life. Pressefoto

DTU vil uddanne i bæredygtig ledelse

Masteruddannelsen åbner for kursister i efteråret 2022.

Det Grønne Område - 24. oktober 2021

Der er ingen virksomhedsledere i dag, som kan undgå at forholde sig til bæredygtighed. Den grønne agenda er allestedsnærværende i erhvervslivet, og derfor har DTU Learn for Life og Lederne besluttet sig for at gå sammen om at tilbyde en master i bæredygtig ledelse.

Ifølge stifter af uddannelsen Karsten Uldal fra DTU Learn for Life, er den nye master et produkt af flere års analysearbejde af arbejdsmarkedet, der viser et stort behov for bæredygtige tilgange til ledelse.

Den nye masteruddannelse er funderet i forskning fra DTU og andre elite-universiteter, som kommer til at indgå i samarbejdet, men med hovedfokus på at være praktisk anvendelig allerede fra dag et.

Direktør hos Lederne Camilla Engelshardt mener, at det bedste fra to verdener forenes i samarbejdet med DTU.

Udenlandske profiler Selvom dørene først åbnes for kursister i efteråret 2022, har man allerede hentet to programdirektører ind, der med erfaring fra undervisningsmiljøer og forretninger fra hele verden skal forme og tilrettelægge undervisningsprogrammet.

Programdirektørerne er Dr. Salla Laasonen fra Finland og Jackie Stenson fra USA, som begge har arbejdet med bæredygtighed i en række lande såsom Indien, USA, Holland og Sydafrika. jesl