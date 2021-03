DTU vil hjælpe danske klima-iværksættere

En ny dansk klimalov og forbrugere samt et erhvervsliv, der i stigende grad efterspørger grønne, klimavenlige løsninger og produkter har sat bæredygtighed på virksomheders dagsorden.

Og her satser et nyt accelerationsprogram af DTU Science Park og Industriens Fond på de danske klima-iværksættere og de CO2-reducerende løsninger.

DTU Science Park arbejder som vækst- og udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder for at støtte de ca. 300 startups, scale-ups og etablerede virksomheder, som er en del af community'et.