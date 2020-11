Podcastvært Freia Dam (tv) og Direktør for DTU Learn for Life, Karina Rothoff Brix (tv) Foto: Lars Møller/Lars Moeller

DTU-podcast åbner dør til videnskaben: Hør landets klogeste forskere fortælle

DTU Learn for Life har skabt en podcastserie, hvor du kan høre til nogle af landets bedste forskere fortælle. Podcastserien skal fremme nyskabelse og åbne dørene til forskningsuniverset

Bag enhver forsker gemmer sig en god, personlig historie om et menneske, der har en livslang fascination af et specielt fagområde eller udfordring.

DTU Learn for Life giver nu alle interesserede muligheden for at opleve den fascination helt tæt på, når de i 'Techfolk', en ny podcastserie på 10 afsnit, inviterer lytterne ind i hovedet på passionerede DTU-forskere. Der vil være afsnit om alt fra slangegift til tarmbakterier og nanoteknologi.

"Vi er rigtig stolte over det færdige resultat. Det er noget, vi har arbejdet på siden marts i år, hvor vi udvalgte en række af de bedste forskere til at formidle og dele ud af deres glæde og engagement ved det at forske. Vi håber, at vi kan vække tanken om, at man altid kan lære noget nyt," siger Karina Rothoff Brix, direktør for DTU Learn for Life og fortsætter:

"Det er aldrig for sent at lære noget nyt, og vi håber, at vores podcastserie kan blive en digital læringsplads, der kan være med til at underholde og inspirere andre til at dyrke deres fascination. Sund nysgerrighed er nøglen til udvikling og livslang læring."

Projektet er støttet af Otto Mønsteds Fond, og det skal bidrage til mere viden om Stem-fagene, der inkluderer science, technology, engineering og math. De første tre afsnit, hvor man kan lytte til forskning i slangegift, kryptologi og fremtidens energi, er allerede tilgængelige på https://learnforlife.dtu.dk/podcast/techfolk.Jk

