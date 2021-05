Rosenmeier vinder vm-guld. Foto: Parasport Danmark, Karl Nilsson

DTU hjælper bordtennismester med at slippe sin største bekymring

Team Danmark har samarbejdet med DTU om at producere en tro kopi af Peter Rosenmeiers protese. For parabordtennisspilleren er det afgørende for, at han fortsat kan præstere på højeste niveau.

Det Grønne Område - 09. maj 2021 kl. 18:45

Den regerende europamester, verdensmester og paralympisk mester i bordtennis Peter Rosenmeier har altid haft en bekymring siddende i baghovedet, når han skulle spille store turneringer. Den 37-årige paraatlet spiller med en protese, der gør, at han kan holde fast på bordtennisbattet. Uden den kan han ikke spille. Han kan heller ikke spille med en anden lignende protese, for hvis den afviger bare en lille smule fra originalen, vil det påvirke hans skud for meget. Protesen er håndlavet af en bandagist, så det har ikke været muligt at lave en tro kopi af den. Så hvad ville der ske, hvis protesen en dag gik i stykker under en kamp?

"Hvis protesen gik i stykker, så kunne jeg gå over på den anden side af bordet og sige tak for kampen, for jeg havde ikke noget alternativ," fortæller Peter Rosenmeier.

Den bekymring kan han ifølge en pressemeddelelse fra Team Danmark nu parkere.

Fagligt fællesskab Sammen har DTU, IPU og AddiFab formået at digitalisere og producere en tro kopi af Peter Rosenmeiers protese. Ved at trykke på en knap kan de producere en mere. Og en mere. Og en mere. Der er faktisk ikke længere en grænse for, hvor mange kopier af protesen de kan producere. Derfor kan Peter Rosenmeier nu have fire kopier liggende i tasken, når han spiller turneringer.

Det er IPU, der har ledet den faglige del af projektet, og sammen med DTU har de digitaliseret Peter Rosenmeiers protese. På samme tidspunkt fik IPU en henvendelse fra AddiFab, der er Danmarks eneste 3D-printer producent. Virksomhedens flagskib er en printer, der kan håndtere print af støbeforme. Dermed kan de forvandle et 3D-print til et fysisk objekt. Den teknologi ville de gerne prøve af, og det var lige præcis, hvad der var brug for, hvis det skulle lykkes at producere en tro kopi af Peter Rosenmeiers protese.

Team Danmarks præstationsingeniør Andreas Top Adler glæder sig over samarbejdet, der har en afgørende betydning for Peter Rosenmeier.

"Det er helt uvurderligt for os i Team Danmark at kunne indgå i samarbejder med eksterne samarbejdspartnere om at løse komplekse problemstillinger. Vi har ikke selv så nicheorienteret specialviden og kompetencer, som er blevet sat sammen her på højeste niveau inden for det felt, som IPU, DTU og AddiFab har vist her. Meget imponerende og værdifuldt for os i Team Danmark og i dette tilfælde for Peter Rosenmeier og hans karriere som professionel atlet," siger Andreas Top Adler.

