DTU-forsker vinder 'Den Lyse Idé 2021'

Det er tredje gang, at Otto Mønsteds Fond uddeler prisen 'Den Lyse Idé' for at hædre nogle af landets store forskningstalenter og dermed bidrage til udviklingen af dansk handel og industri. Med prisen fulgte 250.000 kroner til Yong Lius fortsatte arbejde på 'Institut for fotonik' på DTU med udvikling af en ny Lidar opa chip, som har stort potentiale i robot-, drone- og bilindustrierne.

Lidar er et lasersystem, der indsamler store mængder afstandsmålinger. Opa-chippen er en meget væsentlig komponent i systemet, da det er chippen, der styrer lysbølgerne og fungerer som systemets 'laserøjne'. Sensoren fungerer ved at udsende lysbølger til omgivelserne, registrere hvor hurtigt lyset returneres for dermed at kunne bedømme afstanden til omgivelserne. Lidar-teknologien er i dag afgørende for at kunne udvikle autonome systemer og forventes kun at blive mere afgørende i fremtiden.