DTU-forsker får pris til forskning i verdensmålene

Francesco Rosati modtager prisen for sin forskning i, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomite under foreningen DSEB (Danish Society for Education and Business). Årets prisvinder har imponeret indstillingskomitéen for evnen til at bidrage til løsninger på store globale samfundsudfordringer. Bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen fremhæver Francesco Rosati for at levere viden, der kan understøtte udviklingen af kommercielle løsninger på store globale samfundsudfordringer.