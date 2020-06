Lundtoftegårdsvej skal udvides for at kunne betjene fremtidens byudvikling i området, De gamle egetræer var i fare for at skulle fældes for udviklingen, men det er ndtil videre stoppet. Foto: Frank S. Pedersen

DTU bremsede træfældning: Antallet af træer til fældning bør begrænses

Naturfredningsforeningen er klar med forslag til ny trafikløsning til udvidelsen af Lundtoftegårdsvej

Det Grønne Område - 02. juni 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede 11. marts meddelte direktør i DTU Campus, Jacob Steen Møller, kommunen, at DTU ikke kunne godkende, at den planlagte fældning af egetræer langs Lundtoftegårdsvej blev sat i værk:

'Vi har den 10. marts 2020 foretaget en besigtigelse af de opmærkede træer, og kan konstatere, af mellem 40 og 50 af de absolut mest værdifulde træer er opmærket. Det kan endvidere konstateres, at der ved udarbejdelse af vejprojektet ikke synes at være taget de nødvendige hensyn til at begrænse antallet af træer, der skal fældes, til et absolut minimum,' skriver direktøren til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår af den aktindsigt, som Danmarks Naturfredningsforening har fået i sagen.

Uden hensyn Det Grønne Område har talt med Jacob Steen Møller, der stadig mener, at kommunen handlede i modstrid med aftalerne mellem parterne, ved at fastholde sit oprindelige projekt uden at tage hensyn til omgivelserne. Han forlangte tilbage i marts, at kommunen i samarbejde med DTU tilrettede vejprojektet, og ikke 'udfører fældning af træer fra den 16. marts 2020 som varslet.' Kommunen indvilgede i en dialog med DTU og selv om man 13. marts gav sig selv dispensation fra lokalplanerne i området for at kunne fælde træer i beplantningsbæltet, så holdt savene sig i ro.

Færre træer Dialogen fortsatte indtil midt i april, hvor antallet af fældningstruede egetræer var reduceret til cirka 24, og diskussionen nu handlede om, hvem der skulle have ansvaret for træer, som var på grænsen til at kunne overleve vejudvidelsen, selv om de fik lov at stå.

Men så blev Dansk Naturfredningsforening Lyngbby Taarbæk opmærksom på sagen med de farvemærkede egetræer og bed sig fast. Kommunens dispensation til sig selv kom under lup, og er som bekendt i fornyet høring hos interesserede naboer og foreninger frem til 3. juni.

Fjern en helle Hos naturfredningsforeningen er man klar med et alternativ til fældningen af de gamle træer.

"Der er nogen, som foreslår, at man kan lægge cykelstien ind mellem træerne, men en cykelsti er jo også asfalt. Men hvis jeg skal sige noget, så er der jo ikke grund til at have to tre meter brede heller midt på vejen og så plante træer dér. Man kan fjerne den ene og trække vejen over mod tracéet," formand Hans Nielsen.

Han har på Danmarks Naturfredningforenings vegne indsendt et debatindlæg til avisen, hvor man kan læse mere udførligt om forslaget.