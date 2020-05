Se billedserie Egetræerne langs vejen bliver delvis erstattet at nye træer i midterrabatten. Foto: Frank S. Pedersen

DN protesterer over manglende høring: Naturen betaler for letbanens indtog

Uden høringer har kommunen givet sig selv dispensation til at fælde egetræer langs Lundtoftegårdsvej. Udvalgsformand åbner mulighed for, at sagen skal gå om

Træ efter træ har fået blå og grønne streger på, mens pinde med små flag eller rød top markerer fremtidens vejføring flere steder på Lundtoftegårdsvej. Vejen udvides for at gøre plads til letbanen og den udvikling, der ventes at følge i banens spor. Og stregerne på træerne angiver, at de står i vejen for udviklingen.

I alt er der markeret på 46 træer, har Hans Nielsen talt sig frem til. Han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, og undrer sig i et brev til kommunens politikere over, at der ikke er nogen, hverken naboer eller andre interesssenter, der er blevet hørt.

Lokalplanerne for områderne udlægger arealerne til beplantningbælte, så ønsket om en ændring ville oftest udløse blandt andet en høring.

Tilladelse fra kommunen Kommunen har søgt dispensation fra lokalplanerne med begrundelsen; 'at letbanen mellem Lundtofte og Ishøj giver nye muligheder for byudvikling omkring letbanens stationer, hvilket vil øge trafikmængden på Lundtoftegårdsvej. For at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på vejen, er der lavet et projekt for opgradering af Lundtoftegårdsvej. Dette betyder, at vejen skal udvides for at gøre plads til fortov og cykelsti i begge sider af vejen samt til svingbaner.'

Dispensationen har kommunen fået af kommunen selv. Og selve dispensationen blev givet uden høring, fordi 'det ansøgte er skønnet at være af underordnet betydning for naboerne.'

Udemokratisk Det får Hans Nielsen til at beskylde kommunen for at udnytte et hul i planloven, der lader det være op til kommunen selv at skønne, hvem der skal høres.

'Planloven giver således kommunalbestyrelsen lov til at udelukke borgerne fra enhver mulighed for at blive inddraget i sager om dispensationer fra lokalplaner, selv om formålet med planloven er at inddrage borgerne videst muligt i planlægningsarbejdet.

Kommunalbesytyrelsen opførsel er udemokratisk, og i direkte strid med kommunalbestyrelsens ønsker om at inddrage borgerne i kommunalbestyrelsens beslutninger om udviklingen i kommunen,' skriver han til lokalpolitikerne.

Nye trætal "De nyeste tal fra forvaltningen er, at der skal fældes mellem 21 og 24 træer. Til gengæld kommer der nye træer i midterrabatten, så der samlet er flere træer end i dag," siger Sigurd Agersnap (SF), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det var på udvalgets møde 22. januar i år, at dispensationen første gang blev godkendt på et lukket punkt på dagsordenen. Dispensationen er derefter blevet konfirmeret på den ligeledes lukkede dagsorden i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ifølge udvalgsformanden var dagordnen lukket for offentligheden på grund af sit indhold af følsomme økonomiske oplysninger.

Sagen kan gå om Selv om han er optimistik i forhold til det totale antal træer, så skaber Hans Nielsens lys på processen usikkerhed hos Sigurd Agersnap.

"Måske har jeg ikke været oplyst nok om sagen, men jeg er i gang med at grave ned i det. Som udgangspunkt mener jeg, at hvis der er tvivl, så skal borgerne høres, det er god praksis. Så det her er ikke nogen rar sag. Og hvis Danmarks Naturfredningsforening har ret, så skal sagen nok gå om," erkender han, der regner med at have klarhed over forløbet af sagen sidst på ugen.

Og så er vi tilbage ved Hans Nielsens brev til politikerne, hvor han lægger op til at finde en løsning sammen.

'Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund kraftigt kommunalbestyrelsen om at imødekomme ønsket fra både Lundtofte Borgerforening, Bygningskultur Foreningen og Danmarks Naturfredningsforening om, at egetræerne ikke fældes, men at disse foreninger og andre interesserede borgere inviteres til deltage i et arbejde med at finde et alternativ, der kan bevare så mange af egetræerne som muligt ...'