DM-semifinalen blev endestationen

Den første kamp endte 5-0 til de regerende danske mestre, mens returkampen i Virumhallen gav en enkelt sejr til Virum-Sorgenfri. Den stod Martin Buch for med en lidt overraskende sejr over den tidligere bordtennisstjerne, Michael Maze.

Så sluttede sæsonen for Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub, der som forventet var chanceløs mod Roskilde i de to DM-semifinaler.

Kampen blev den sidste for Mikkel Hindersson i Virum-trøjen i denne omgang. Den mangeårige førstesingle skifter i den kommende sæson til netop Roskilde - ikke mindst for at prøve kræfter med Champions League.

”Vi ønsker Mikkel alt mulig held og lykke og ved, at han en dag vender tilbage til Virum”, siger Henrik Vendelbo, klubformand og aktiv på førsteholdet.