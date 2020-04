DM i indendørs tennis afbrudt før tid: Lyngbys herrer og Virums-Sorgenfris damer reddede livet

Med udsigt til, at udendørssæsonen forhåbentlig snart kommer i gang, har Dansk Tennis Forbund besluttet at aflyse indendørs-DM for hold på et tidspunkt, hvor der mangler ikke bare en enkelt runde i grundspillet, men også slutspillet.