DM-bronze til Lyngbys tennisdamer

I stedet fik Lyngbys Elena Jamshidi i 1. damesingle Rebecca Munk Mortensen som modstander. KB-talentet havde vundet to tredjedele af sine kampe i grundspillet i sin første sæson som 1. single, og ved det individuelle DM udendørs besejrede hun Elena Jamshidi. Så helt efter bogen vandt Rebecca Munk Mortensen 6-1 6-2.

I 2. damesingle sørgede det unge stortalent, Natacha Schou, der som eneste Lyngby-dame har fået billet til individuelt DM om 10 dage, for udligning efter at have kørt Julie Noe ud af banen med 6-1 6-0.

Charlotte Ellegaard tabte i to sæt til Mai Grage, men Malene Stripp sørgede i 4. damesingle for 2-2 ved at besejre Karoline Laursen 6-2 3-6 10-8 efter en sand gyser i match tiebreak. Godt gået af Malene Stripp, der har haft en super sæson og i grundspillet hentede 12 sejre til Lyngby.

Så skulle semifinalen afgøres i doublerne, og de gik ikke Lyngbys vej.

Elena Jamshidi og Sille Tranberg blev i 1. damedouble besejret 4-6 2-6 af Rebecca Munk Mortensen og Mai Grage, mens KB-duoen Karoline Laursen og Vilma Krebs Hyllested vandt 6-3 6-2 over Natacha Schou og Malene Stripp.

For at begrænse medaljespillets omfang og sikre en coronavenlig afvikling blev der ikke afviklet bronzekamp. Dermed fik både Lyngby og Hørsholm-Rungsted, der tabte den anden semifinale til Gentofte, begge DM-bronze.

KB vandt guld med en finalesejr på 4-3 over Gentofte.