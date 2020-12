DEBAT: Vi mangler en borgerrådgiver

Vi mangler nemlig en borgerrådgiver. En borgerrådgiver som kan stille sig på borgernes side i de konflikter, som opstår med kommunen. Uanset om det er fordi, man ikke får den hjælp, man har brug for som familie med et barn med et handicap, eller om det skyldes, at man ikke kan overskue sine rettigheder i beskæftigelsessystemet, så vil en borgerrådgiver kunne hjælpe. Heldigvis er der lys forude for alle, som er faret vild i systemet. For med dette års finanslov bliver det nu muligt for flere kommuner at ansætte en borgerrådgiver. Det gælder også i Lyngby-Taarbæk. SF har nemlig fået forhandlet hjem i Finansloven, at kommunerne kan søge en ansøgningspulje med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. En borgerrådgiver skal rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Det er vigtigt ikke kun for at sikre borgernes retssikkerhed, men også for at dæmpe konflikter og tage flere af dem i opløbet.