DEBAT: Venstre har sat tydelige aftryk på udligningen

Venstre har sat tydelige og klare aftryk på den endelige aftale om udligningsreformen til gavn for Lyngby-Taarbæk kommune. Venstre har kort og godt sparet borgerne i Lyngby for en betydelig årlig merudgift ved at indgå i den politiske aftale med regeringspartierne. Venstre har netop sikret, at den store stigning som Socialdemokratiet lagde op til i regeringsudspillet til udligningsreformen, er betydeligt reduceret for Lyngby-Taarbæks borgere. Venstre er heldigvis enige med det Konservative Folkeparti i, at vi skal arbejde for at begrænse stigningen i skatterne for kommunens borgere og arbejde sammen fremadrettet på at sikre en mere effektiv drift af Lyngby-Taarbæk. I 2018 blev der desværre truffet en uigennemtænkt beslutning omkring privatvejene i kommunen som på sigt vil koste den enkelte villaejer langt mere årligt end skattestigningen som følge af udligningsreformen. Det er efter Venstres mening en unfair omfordeling, der ensidigt belaster byens borgere der ejer eget hjem i Lyngby-Taarbæk. Og i Venstre ser vi frem til at tage ansvar om skattebyrden i samarbejde med de Konservative og sikre et bedre borgerligt aftryk.