DEBAT: Skal vi have cyklerne frem?

Det Grønne Område - 26. december 2020 kl. 08:36 Af Niels Haxthausen, folketingskandidat, SF i Lyngby Taarbæk Kontakt redaktionen

Finansloven indeholder et stort løft til cyklerne - en halv milliard samlet, herunder en cykelpulje på 170 mio. til næste år, og 10 million til bedre forhold for elcykler. Det er en pulje kommunerne kan søge.

Cykler er den billigste - og sundeste - måde at bevæge sig på - og bedre vilkår for cykling er den bedste måde vi kan begrænse fremtidens trængsel på. Hver gang vi kører en kilometer i bil koster det samfundet (os alle) 5 kroner. Hver gang vi kører en kilometer på cykel, tjener samfundet 5 kr. Det er dejligt at det er lykkedes at få det afspejlet (lidt) i finansloven.

Nu skal vi sikre, at det også sker i Lyngby Taarbæk Kommune. Den øgede finansiering fra statslig side skal udnyttes. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal laves en cykelplan - den skal være ambitiøs og hjælpe med at gør Lyngby Taarbæk til en endnu mere cykelvenlig kommune. Derudover bør kommunen med det samme få defineret de projekter, der kan søges fra cykelpuljen. Det vil være dumt at afvente en strategi - og så gå glip af cykelpuljens midler.

Men hvad kunne det være:

Ja der er 2 store blokeringer på supercykelstierne. Udenom Lyngby centrum via en bro over fæstningskanalen (Allerødruten, etape 2) og langs Helsingør-motorvejen til Rudersdal kommune. Begge projekter er ligger mere eller mindre gennemregnede - de er dyre, men gevinsten for samfundet og for den enkelte er store.

Derudover er der mange mindre projekter der kunne sættes i gang - en hel del knyttet til sikrere skoleveje. Der bør som hovedregel være cykelstier på alle skoleveje.

Og en masse andre gode ideer. Det er nu de gode ideer skal blomstre.