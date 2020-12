Assistant helping disabled person on wheelchair with transport using accessible van ramp Foto: grejak - stock.adobe.com

DEBAT: Kommunalbestyrelsen bør genindføre borgerrådgiveren

Det Grønne Område - 26. december 2020 kl. 16:00 Af Arne Christensen, formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt redaktionen

Kommunen har nu mulighed for at søge om økonomisk støtte til at ansætte en uvildig borgerrådgiver, som kan støtte borgere i kontakten og samarbejdet med kommunen og dermed nedbringe antallet af ankesager, forbedre retssikkerheden i sagsbehandlingen og kvalificere kommunens service overfor borgerne.

Som et led i finanslovsaftalen for 2021 er det bl.a. aftalt at afsætte 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere haft ansat en meget kompetent borgerrådgiver, som ydede kvalificeret støtte til borgere og vejledte forvaltningerne og kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren bidrog med værdifulde initiativer, som medførte bedre service til borgerne.

Beslutningen om at nedlægge borgerrådgiverens stilling i 2016, medførte mange reaktioner fra brede dele af borgerne. Beslutningen undrede mange, da kommunalbestyrelsen i daværende budgetmateriale selv havde udtrykt tilfredshed med borgerrådgiverens indsats.

Det er derfor glædeligt, at der nu igen bliver mulighed for at oprette en sådan stilling.

Formålet med en uvildig borgerrådgiver er primært at sikre bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling. Borgerrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

o Rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.

o Hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de oplever, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok.

o Hjælpe kommunen til at højne sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed. Herved kan det bidrage til at mindske antallet af klagesager.

o Føre tilsyn med kommunens administration og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum. Det omfatter bl.a., at kommunen lever op til de beslutninger om det kommunale serviceniveau, og at der arbejdes på at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling.

o Rådgive kommunalbestyrelsen, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og kan komme med forslag til konkrete forbedringer.

Borgerrådgiveren kan ikke ændre en kommunal afgørelse, og kan heller ikke behandle klager.

Det er vigtigt, at borgerrådgiveren er uvildig og derfor er ansat direkte af kommunalbestyrelsen.

Det er DH-afdelingens opfattelse er, at det giver god mening med en borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er der flere grunde til. Der er borgere, som har svært ved at tage kontakt med kommunen, selv om den enkelte har behov for kommunens hjælp.

Nogle får derfor henvendt sig for sent. Nogle ved ikke, hvor de skal henvende sig. Nogle borgere har ikke tillid til kommunen, og det kan desværre medføre meningsløse konflikter.

Der er borgere, som føler sig usikre pga. manglende viden om love og regler på det sociale område. Det gælder unge, familier, ældre og borgere med handicap. Det er ikke et særligt problem i vores kommune, sådan er det desværre i hele landet.

Derfor er der aktuelt 42 kommuner, som har ansat en borgerrådgiver til at afhjælpe disse forhold.

Tidligere borgerrådgivers årsberetninger til Kommunalbestyrelsen dokumenterer til fulde, hvor værdifuld denne funktion var i forhold til kontakt og samarbejde med borgere og kommunens forvaltninger.

Med henvisning til de mange positive erfaringer med borgerrådgiverfunktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune og det faktum, at der nu kan søges om økonomi til ansættelse af en borgerrådgiver, opfordrer Danske Handicaporganisationer kommunalbestyrelsen til at genindføre borgerrådgiverfunktionen i kommunen.

