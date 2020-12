Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ja-partierne må tage ansvaret for letbanen på sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ja-partierne må tage ansvaret for letbanen på sig

Det Grønne Område - 27. december 2020 kl. 10:57 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat, LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Letbanen er en dårlig beslutning, som ikke kan konverteres til noget godt.

Ja-partierne skaffede os dette morads på halsen, og for det må de tage ansvaret på sig!

Dette gælder såvel anlægsfasen som driften. Opfordringer om, at alle andre - tilsyneladende særligt os der advarede i tide - nu skal rydde op er provokerende. Et skoleeksempel på denne tilgang udviste Lis Coskun Laursen, der indtil slutningen af september var lokalformand for Venstre i Lyngby-Taarbæk:

"Så ja, der er udfordringer, og der kommer sikkert flere af dem, men de kan sikkert løses, hvis alle nu tog JA-hatten på." (Facebookgruppen: "Kongens Lyngby og Letbanen d. 28.11).

Nej. Et dårligt projekt bliver ikke bedre, uanset hvor mange der ifører sig omtalte ja-hat. En ja-hat der skyggede for udsynet hos tilhængerne, og vi er mange der rettidigt har påpeget at man handlede i blinde. Nu betaler vi prisen, og det gør vi så langt øjet rækker.

Konsekvenserne af dette vanvidsprojekt skal begrænses mest muligt. Ingen er uenig heri, men det fritager ikke ja-partierne for deres ansvar. Deres ja må jo være baseret på en ide om, at anlægsfasen kunne gennemføres tåleligt, også for dem der bor i Lyngby Vest, at driften efterfølgende kan blive et samlet aktiv for kommunens borgere, og at alle generne står mål med gevinsterne.

Eller skyldtes det manglende udsyn, at man for alt i verden ønskede at fremstå progressiv. Det indtryk kan man godt få hvis man læser videre i Lis Coskun Laursens kommentar, og derfor får hun afslutningsvist ordet:

"Mit synspunkt har i særdeleshed også at gøre med, at man bliver så træt af at læse om alle de negative udtalelser. Jeg ser positivt på fremtiden og tror på, at alt ender godt. Der er rigeligt med folk, der synes, at INTET må ændres og alt skal blive ved det gamle."