DEBAT: Hjerteløse myndigheder - ingen vil hjælpe

Det Grønne Område - 23. december 2020 kl. 08:08 Af Lene Haastrup, Pragtstjernevej 9, København NV Kontakt redaktionen

Frustration og skuffelse over hjerteløse myndigheder

Borte har taget min ven Per- og ingen i Lyngby-Taarbæk kommune vil fortælle mig, som ven, hvad de har gjort med ham.

Jeg er en veninde gennem 40 og skulle til middag hos ham i Sorgenfri. Han lukkede ikke op og besvarede ikke telefonen.

Ringede så tre fire steder hen til hjemmeplejen og fik til sidst fat i akut hjemmepleje nummeret. De sendte efter lange forklaringer en SOSU ud. Kl 20 ringede de tilbage og sagde at politiet havde været der. Jeg kunne dårligt få at vide, om Per var i lejligheden, da de kom. Ordene var: Hvis du var professionel, ville du vide, hvad jeg siger til dig nu. Hvad skal jeg sige til Pers kæreste? "hun må ringe til politiet"....

Kæresten blev ringet op af en læge fra retsmedicinsk Institut, som oplyste, at han var død.

Pers kæreste gennem 20 år er hjerneskadet, og Pers mor sidder dement på en aflastningsplads. Ingen yderligere familie.

Kærestens nøglekey til banken lå hos Per. Vi ringer til politiet for at få hjælp til at hente det. De henviser til skifteretten!

Lederen fra moderens aflastningshjem henviser til retsmedicinsk Institut, som fortæller, der har været ligsyn på dødsdagen. Det ved vi jo godt, fordi kæresten blev ringet op af en læge derfra. Lederen ved ellers ikke noget om Per.

Socialforvaltningen i kommunen ved ikke, hvad der vil ske og henviser til politiet. Politiet lover at ringe tilbage, men det sker ikke.

Jeg har forklaret otte gange om den demente mor, den dødfundne ven og hjerneskadede veninde.

Ingen vil tage et ansvar for at fortælle, om kommunen bare kyler ham i jorden uden at orientere de pårørende. "Han ligger nok på Gentofte". Nej- har fundet ham på retsmedicinsk på Riget, som ikke kan sige, om de bare lader ham forsvinde ud i det blå uden ceremoni.

Jeg undrer mig såre over, at der ikke er en procedure for orientering af pårørende, når hjemmeplejen og politiet bare fjerner en person, som vi alle holdt af.

Derfor dette brev. Er der dog ikke en behjertet medarbejder i Lyngby-Taarbæk, der kan informere kæresten om, hvad der blev af Per?