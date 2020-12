Hands holding plant in soil on black

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Grøn omstilling kræver politisk mod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Grøn omstilling kræver politisk mod

Det Grønne Område - 25. december 2020 kl. 06:44 Kontakt redaktionen

Mikkel Johannessen, kandidat KV21, Radikale Venstre

Skal grøn omstilling i Lyngby-Taarbæk Kommune føres ud i livet skal der politisk mod til at afsætte mere end DKK 0,5 millioner på budgettet om året og så må grøn omstilling placeres i Økonomiudvalget for at blive et vigtigt politisk emne frem for at 'pakke det væk' under Teknik og Miljø

Et udvalg af borgere, nedsat af kommunen, har gennem de sidste snart to år arbejdet ihærdigt på at lave en grøn strategi for kommunen - en Bæredygtighedsstrategi, som netop er sendt i høring. https://baeredygtighed.ltk.dk/baeredygtighedsstrategien

Strategien har fokus på klima og miljø og sætter nogle ambitiøse mål, som efter min mening godt kunne være endnu mere ambitiøse. Det er imidlertid et godt første skridt på vej til at gøre det Grønne Område mere grønt. Nu bliver det spændende. Har de mange kræfter som udvalget har lagt i formulering af Bæredygtighedsstrategien været energien værd? Tør kommunens politikerne tage de nødvendige næste skridt for at føre strategien ud i livet?

Det koster politisk mod at turde gøre det rigtige. At gøre kommunen grønnere og mere bæredygtig kræver ressourcer og organisatorisk forankring. Faktisk kræver det grundlæggende omorganisering af kommunen - det grønne, bæredygtighed, klima og miljø, går på tværs af samtlige forvaltninger og udvalg i kommunen.

Noget tyder på, at modet ikke er til stede endnu.

I det nuværende kommunale budget er der alene afsat 0,5 mio. kr. for 2021 og det samme for 2022 der målrettes implementeringsplanen, sammenlignet med at der i samme budget er afsat 7 mio. kr. i perioden til at forberede arbejde og analyse med de private fællesveje.

Det er uambitiøst og langt fra bæredygtigt. Og så er implementeringen lagt under Teknik- og Miljøudvalget. Efter min mening bør bæredygtighed være en integreret del af økonomiudvalgets arbejde for at få den ønskede effekt på både klima, miljø, og socialt og økonomisk. Grøn udvikling og bæredygtighed er meget mere end teknik og miljø og bliver i økonomiudvalget en overligger på tværs af samtlige dele af forvaltningen.