Cyklist kørt ned i Lyngby: 29-årig mand på hospitalet

Kvindelig bilist sigtet for ikke at overholde vigepligt

Tirsdag klokken 10.03 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld i krydset Nørregade/Sorgenfrigårdsvej.

Her var en 29-årig mandlig cyklist fra Virum blevet påkørt af en bil ført af en 51-årig kvindelig bilist fra Virum.

Cyklisten kørte i østlig retning ad Sorgenfrigårdsvej, mens bilisten kørte ad vestlig retning ad Nørregade ind i krydset ved Sorgenfrigårdsvej, og i den forbindelse påkørte hun cyklisten, der efterfølgende blev kørt til kontrol på skadestuen, mens kvinden blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.