Coronaudbrud på træningscenter: Pårørende skal blive væk

De pårørende opfordres af kommunen til at holde sig væk fra Trænings- og Rehabiliteringscentret på Hovedgaden lige over for Nordre Mølle. Café Møllehjul er lukket.

19. august 2020 Af Lars Schmidt

Onsdag over middag meldte Lyngby-Taarbæk Kommune ud, at der var smitteudbrud med covid-19 på Trænings- og Rehabiliteringscentret, som ligger i Møllebo på Lyngby Hovedgade næsten lige over for Nordre Mølle.

Den ramte er en borger, som er indlagt på en af de midlertidige døgnpladser på centret.

Udbruddet betyder, at Café Møllehjul holder lukket, og kommunen opfordrer de pårørende til at vente med at besøge deres familiemedlemmer.

"Lyngby-Taarbæk Kommune har konstateret, at en borger indlagt på de midlertidige døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret i Lyngby desværre er smittet med covid-19," skriver kommunen i en pressemeddelelse:

"Der er iværksat en større testundersøgelse af, hvorvidt andre borgere eller medarbejdere kan være smittet. Testsvaret forventes inden for 48 timer."

Den ambulante træning på centret og i borgernes egne hjem er ikke lukket ned, oplyser kommunen.

Forvaltningen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring udbruddet og vil følge styrelsens anbefalinger til håndtering.

Brugere af Trænings- og Rehabiliteringscentret samt pårørende til borgere på centrets døgnpladser opfordres til at følge med på centrets hjemmeside www. traening-rehab.ltk.dk.