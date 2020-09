Trongårdsskolen i Hjortekær er ramt af coronasmittens følger. Flere er sendt hjem, efter at en medarbejder er testet positiv. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Coronasmitte sender to skoleklasser hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronasmitte sender to skoleklasser hjem

16 smittede på en uge sætter Lyngby-Taarbæk Kommune på sundhedsmyndighedernes røde liste.

Det Grønne Område - 04. september 2020 kl. 10:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To skoleklasser og fem medarbejdere på Trongårdsskolen er blevet sendt hjem for at blive testet. Det sker efter, at en medarbejder er blevet konstateret positiv med corona. Den pågældende medarbejder fik symptomer i lørdags. Kommunens forvaltning har i tæt dialog med skolens ledelse iværksat følgende tiltag:

Alle elever og medarbejdere, der har været i kontakt med den pågældende medarbejder på under én meters afstand torsdag og fredag i sidste uge, er sendt hjem, og skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test af nære kontakter.

Det vil sige, at de skal blive hjemme til de er testet negative for corona og er symptomfrie. Efter en positiv test skal de være i selvisolation i syv dage og uden symptomer, før de kan komme i skole igen. For børn under 12 år gælder det, at de kan komme tilbage uden test, hvis de har været selvisoleret i syv dag uden symptomer, skriver kommunen.

Der bliver iværksat nødundervisning for de pågældende elever efter de vedtagne retningslinjer.

På den røde liste I øvrigt meddeler kommunen, at Sundhedsstyrelsens opgørelse over smittede i Lyngby-Taarbæk i uge 36 har registeret 16 smittede borgere, hvilket svarer til 28,4 smittede per 100 000 borgere i løbet af den seneste uge. Stigningen medfører, at kommunen nu kategoriseres som rød af sundhedsmyndighederne.

Flere af borgerne, som er konstateret positive, er kendte indenfor ældreområdet og relaterer til de udbrud som har været på Træningscenteret og Baunehøj.

Den røde kategorisering medfører skærpede krav fra Sundhedsmyndighederne; herunder at kommunen skal teste al plejepersonalet hver anden uge.

Kommunen er i løbende kontakt med Sundhedsmyndighederne og følger alle nødvendige råd og vejledninger.