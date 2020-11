Kommunen gør plads til et midlertidigt testcenter i Idrætsbyen, der kan aktiveres af regionen efter behov. Foto: Frank S. Pedersen

Coronasmitte: Testcenter i Lyngby er på vej

Kommunen gør midlertidige faciliteter i Idrætsbyens forhal klar

Det Grønne Område - 11. november 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i mandags blev det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer et midlertidigt COVID-19 testcenter i forhallen i Idrætsbyen. Beslutningen har baggrund i en henvendelse fra Region Hovedstaden, der 17. oktober har kontaktet kommunen med tilbud om at indgå i et samarbejde om etablering af et midlertidigt COVID-19 testcenter i kommunen, hvor borgere kan komme og blive testet uden tidsbestilling.

Samarbejdet går ud på, at Regionen kører ud med deres testberedskab i tilfælde af et stigende smittetryk i kommunen. Regionen stiller med mandskab og udstyr mod, at kommunen vederlagsfrit stiller lokale for et midlertidigt testcenter til rådighed. Testcenteret forventes, hvis det tages i brug - at have åbent 2-3 dage om ugen i tidsrummet kl. 10.00-16.00.

1-2 ugers varsel Forvaltningen har afsøgt egnede lokaler og lokaliteter, som opfylder Regionens krav til handicapadgang med videre, og peger på anvendelse af forhallen i Lyngby Idrætsby. Anvendelse af forhallen vil betyde, at reservationer til forskellige arrangementer skal flyttes til andre lokationer i enten Idrætsbyen eller Virumhallerne.

Ved etablering af et COVID-19 testcenter i kommunen, bidrager Regionen med mandskab og udstyr mod, at kommunen stiller lokale til rådighed samt håndterer eventuel kødannelse og trafikale forhold. Regionen har behov for, at kommunen forbereder egnede lokaler, og vil give kommunen besked 1-2 uger forinden, at testcenteret tænkes taget i brug.

