Coronakrisen har kostet breddeidrætten dyrt

Aflysninger af motionsløb, loppemarkeder, events, regattaer, musikfestivaler og sommercamps har kostet de mindre klubber mange penge

Det Grønne Område - 07. maj 2020

Coronanedsmeltningen i sportens verden har kostet eliteklubberne i fodbold, håndbold og ishockey dyrt. Spillere, trænere og det meste af administrationen har i over en måned været sendt hjem på fuld løn, og selv om regeringens hjælpepakker luner gevaldigt, dækker de ikke hele tabet.

Der er ingen tilskuerindtægter, ingen indtægter fra salg af øl og pølser ved hjemmekampe, intet salg af merchandise og det er svært at tiltrække nye sponsorer. Og de eksisterende overvejer, om de skal forny sponsoratet, når de ikke får noget for pengene.

Men det er ikke kun topklubberne, der er ramt økonomisk - og truet på livet. Også breddeklubberne er ramt, fordi de arrangementer, hvor de tjener penge ved at stille med frivillige hjælpere, er blevet aflyst, og fordi de ikke får nye medlemmer, når sporten ligger stille.

Her kommer fire eksempler fra den lokale andedam.

Virum-Sorgenfri Boldklub Virum-Sorgenfri Boldklub har mistet 35.000 kr. på aflyste arrangementer. 15.000 kr. for at stille med frivillige vejvisere til SNIK's halvmaraton og 20.000 kr. for at være medarrangør ved Bakkens fodboldfestival.

"Vi har heldigvis en sund økonomi og er ikke så afhængig af indtægter fra events. De mistede indtægter skulle være brugt til indkøb af materialer og til festlige tiltag, ikke til klubbens drift", fortæller formand Lene Laungaard.

"Men alt kan mærkes - mest fordi der slet ikke er medlemstilgang i denne periode. Det har vi normalt, og forhåbentlig kommer det i august. Som en god og fair arbejdsgiver lønner vi stadig vores lønnede trænere og koordinatorer og er derved klar til start, så snart der gives lov til opstart".

"I øjeblikket afventer vi en afklaring på, om vi kan gennemføre vores normale fodboldskole og camp med i alt 275 spillere og trænere. Men det værste er, at vi ikke må tilbyde nogen form for træning, så vi glæder os til at komme i gang, så snart myndighederne finder det forsvarligt", siger Lene Laungaard.

Har I mulighed for at få del i DGI's og DIF's coronahjælpepulje på 44 millioner kr.?

"Da vi ikke endnu har væsentlig indtægtsnedgang, fordi medlemmerne har indbetalt kontingent for foråret, er vi ikke hårdt ramt og kan derfor ikke søge hjælpepakker. Vi har heller ikke store arrangementer, som kvalificerer til erstatning, men det hele kan ændre sig mod efteråret, hvis vi ikke snart kommer i gang".

Lyngby Kanoklub Thomas Gjerlufsen har netop indsendt en ansøgning til DIF om kompensation for mistede indtægter. Som formand i Lyngby Kanoklub har han beregnet, at klubben frem til 1. juni vil have tabt ca. 100.000 kr.

Det største tab på 50.000 kr. skyldes den aflyste Copenhagen Spring Regatta med deltagelse af 8-10 nationer og med Lyngby Kanoklub som arrangør. Dertil kommer 6.000 kr. fra Gladsaxe Kommunes motionsarrangement 'Mammut', hvor Lyngby Kanoklub skulle have sørget for mad og drikke fra sin permanente cateringvogn ved Gladsaxe Rostadion, samt en temadag for 50 politibetjente i klubhuset, der ville have indbragt 5.000 kr.

Det senest aflyste arrangement var første rokursus for 40 nybegyndere af i alt tre planlagte. Bliver de to sidste kurser også aflyst, løber tabet op i 30.000 kr.

"Det bliver sammenlagt til et stort beløb for en lille klub som vores, men vi skal nok finde pengene. Vi har en ret stor egenkapital, men jeg hader at gnave af formuen. Og da vi kan dokumentere vores tab, forventer jeg, at vi får det dækket af coronahjælpepuljen", siger Thomas Gjerlufsen

Lundtofte Boldklub Efter at Lundtofte Boldklub i december måtte aflyse sit store bankospil på grund af renovering af Lundtoftehallen, fik klubben i marts måned et tilbud på 10.000 kr. for at stille med vejvisere til SNIK's halvmaraton. Men de penge gik klubben glip af, da corona gik i udbrud.

Epidemien var også årsag til aflysningen af Musik i Lejet i Tisvildeleje i juli måned, hvor Lundtofte Boldklub ligesom sidste år skulle have stillet med frivillige hjælpere. Har er indtægtstabet lidt under 10.000 kr.

Desuden blev Forældreforeningens fællesspisning hver tirsdag aflyst, og da Forældreforeningen giver overskuddet videre til moderklubben, mister klubben også her lidt penge.

"Totalt er der tale om et mindre beløb, og da klubbens økonomi er god, er det ingen katastrofe. Rent faktisk har vi sparet mange penge på dommerhonorarer, fordi turneringen ligger stille. Så vi søger ikke om kompensation fra DGI's og DIF's coronahjælpepulje. Det ville være ublu. Andre klubber er meget hårdere ramt", siger Claus Abildgaard, formand i Lundtofte Boldklub.

Lyngby Håndboldklub Også Lyngby Håndbold Klub har måttet vinke farvel til mange penge.

Det startede med, at klubben måtte aflyse sit store loppemarked i Lyngbyhallen i marts måned på grund af corona. Et tilsvarende loppemarked i november gav 12.000 kr. i overskud, og eftersom der var solgt endnu flere stader til marts, var forventningen et overskud på 15.000 kr.

"Loppemarkeder skal løbes i gang, inden de bliver kendt og giver overskud. Vores loppemarked kører på fjerde år, så nu er der penge i det. Men altså desværre ikke i år", fortæller Helle Bøg, næstformand i Lyngby Håndbold Klub.

En showkamp mellem Lyngby All Stars og Drengene fra Zulu måtte også aflyses. Plakater og trøjer var trykt og sponsorerne på plads, men skønne spildte kræfter og ingen penge i kassen.

Desuden har klubben aflyst sin håndboldskole i sommerferien på grund af coronasituationen. Håndboldskolen indgår i kommunens plan for sommeraktiviteter, og Lyngby Håndbold Klub får normalt et tilskud på 20.000 kr. Og endelig har klubben mistet 2.000 kr. på en planlagt tur for hele ungdomsafdelingen til et stævne i Kiel.

"Det er måske ikke de helt store beløb, vi taler om, men for en lille klub som Lyngby Håndbold Klub gælder mange bække små", siger Helle Bøg.