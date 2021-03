Send til din ven. X Artiklen: Coronaen slog til, men slog ikke 100-årig ud: Gunhild har kæmpet for et godt liv og har fødselsdag på Kvindernes Kampdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronaen slog til, men slog ikke 100-årig ud: Gunhild har kæmpet for et godt liv og har fødselsdag på Kvindernes Kampdag

8. marts blev Gunhild Thomsen fejret på Bauneporten. Og for første gang siden før jul, kom hun også ud på besøg.

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det seneste år har ikke været så let for Gunhild Thomsen, der mandag fyldte 100 år.

Tre gange i løbet af november 2020 blev hun testet positiv for corona uden at have et eneste symptom.

Og derfor måtte hun naturligvis isoleres i sin nye bolig i Bauneporten, hvortil hun var kommet i slutningen af oktober efter et længere ophold på Møllebo i Lyngby.

Men indtil da havde Gunhild Thomsen boet i egen lejlighed i Lyngby. De seneste år alene efter at hendes mands død.

Personalet på Bauneporten havde sørget for fest og forkælelse fra morgenstunden af. Der var dækket op med flag, bobler og lækkerier, og de ti beboere, der bor på samme etage som Gunhild var samlet for at hylde hende. Med afstand, som hendes datter Nina Bergendorff siger.

"Hendes appetit er storartet, men humøret har været dalende, fordi hun som så mange andre plejehjemsbeboere har været meget alene, og fordi der ikke har været så meget aktivitet for de ældre det seneste år," siger Nina Bergendorff.

Mens Gunhild Thomsen var på Møllebo, blev hun isoleret på grund af coronaudbrud, hvorfor hun ikke måtte modtage besøg.

"Jeg prøvede at snige mig ind om aftenen med noget rent tøj, chokolade og ugeblade, men måtte ikke komme op til hende," siger Nina Bergendorff.

Det var en hård tid for hende, og både Gunhild og familien glæder sig over, at hun nu bor permanent på Bauneporten.

Om eftermiddagen blev hun hentet af sin datter og kørt til sin søn og svigerdatter i Lyngby.

Her ventede svigerbørn og fire børnebørn med kaffe og lagkage.

De fem oldebørn må vente til det bliver sommer med at fejre deres oldemor. Men så håber familien også, at de an holde en stor fest for hende.

"Min mor har kæmpet hele livet for at få et godt liv. Og det er lykkedes for hende.

Hun er en kvinde, der gerne har villet styre butikken, og derfor er det naturligt, at hun er født på kvindernes kampdag," siger Nina