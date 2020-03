Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona tricktyve: Udgiver sig for at være sundhedspersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona tricktyve: Udgiver sig for at være sundhedspersonale

Tricktyve udgiver sig for at være sundhedspersonale, der er udsendt i forbindelse med Coronavirus

Det Grønne Område - 12. marts 2020 kl. 11:54 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland: Flere steder i Nordsjælland har der været tilfælde af tricktyverier, hvor tyvene overtaler borgere til at give dem adgang til deres boliger ved at fortælle, at de kommer fra sundhedsvæsenet eller hjemmeplejen på grund af coronavirus eller, at de skal vise, hvordan håndsprit virker. Et af tricktyverierne fandt sted i Farum onsdag eftermiddag klokken 14.15, hvor en kvinde under dække af at ville forklare om brug af håndsprit skaffede sig adgang til en lejlighed på Ryttergårdsvej. Da kvinden var gået igen, opdagede den 86-årige kvindelige beboer, at der var stjålet et kontantbeløb samt et bankkort. Kvinden beskrives som 30-35 år, 162 cm høj, almindelig af bygning med langt, sort hår, iført mørkt tøj og dansktalende med accent

.I Charlottenlund på Ordrupvej udgav en kvinde klokken 16.05 sig for at komme fra et hospital for at vise, hvordan man spritter sit hjem korrekt af. Kvinden gik med beboeren, en 80-årig kvinde, ud i køkkenet, mens to mænd gik ind i lejligheden og stjal et pengeskab. De tre tricktyve beskrives som A: Kvinde, udenlandsk af udseende, 160-165 cm høj og almindelig af bygning med brunt hår. Dansktalende og iført frakke. B og C: Mænd, udenlandske af udseende.

Også på Jensløvs Tværvej i Charlottenlund blev en beboer udsat for tricktyveri, hvor en kvinde også fortalte, at hun kom for at vise, hvordan man spritter sin bolig af. Den 81-årige mand lukkede hende ved 16-tiden ind i sin bolig og hørte efterfølgende lyde fra stuen, hvorefter kvinden skyndte sig ud af boligen igen. Her blev formentlig ikke stjålet noget. Kvinden beskrives som ca. 170 cm høj, dansktalende og med brune øjne.Nordsjællands Politi opfordrer til, at man som udgangspunkt ikke lukker fremmede ind i sin bolig. Venter man besøg af hjemmeplejen men er i tvivl om den person, der står udenfor reelt er fra hjemmeplejen, kan man bede om at se legitimation med navn og ansættelsessted.