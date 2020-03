Corona slog til, og Lyngby tabte til AaB: Tom følelse på tomt stadion

Lyngby Boldklub tabte 3-0 til AaB på et mennesketomt stadion. Efter en katastrofal 1. halvleg rejste spillerne sig efter pausen

Frygten for coronavirus fik stor betydning for søndagens kamp på Aalborg Portland Park.

Dels blev kampen spillet for tomme tribuner efter sundhedsmyndighedernes anbefaling, dels var Patrick da Silva, Kasper Jørgensen og Martin Ørnskov sat i hjemmekarantæne af frygt for at være blevet smittet.