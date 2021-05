Corona har smittet idrætsforeningerne: Sådan har pandemien påvirket idrætsforeningernes medlemstal

"Jeg er så stolt over vores idrætsforeninger, der har knoklet for at fastholde så mange medlemmer i denne svære periode. Det er virkelig godt gået. Samtidig er jeg utrolig glad for, at kommunens borgere med stor loyalitet har holdt fast i det lokale idræts- og foreningsliv. Vi må ikke give køb på det fællesskab og den værdi, foreningslivet giver os", siger Mette Schmidt Olsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

"Det har uden tvivl været et hårdt år for idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Men vi har faktisk også set, at foreningernes opfindsomhed har medvirket til, at de ikke har mistet flere medlemmer, end tilfældet er. Vi kan også se, at der er medlemsvækst i blandt andet gymnastikforeningerne. Nu glæder vi os til, at idræts- og foreningslivet i Lyngby-Taarbæk bliver genstartet, så flere har mulighed for at blive en del af idrætsfællesskaberne".