Corona har fået kamp til stregen i Lundtofte Boldklub

Lundtofte Boldklub har indkøbt en coronascanner, der dræber alle former for virus.

Lundtofte Boldklub tager coronatruslen alvorligt og har over sommeren sørget for afspritning, coronavagter og begrænsninger for afstand og antal spillere på baner og i omklædningsrum.