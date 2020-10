Corona har bragt dansk fodbold og Lyngby Boldklub i dyb økonomisk krise

At få billet til superligakampe på Lyngby Stadion er som at vinde i lotteriet.

Som følge af corona-restriktionerne må der kun være 500 mennesker på stadion, og det er inklusive spillere, trænere, fysioterapeuter, journalister og tv-folk samt officials og folk i boderne.

Det betyder i praksis, at Lyngby Boldklub trækker lod blandt sponsorer og sæsonkortholdere om de eftertragtede billetter. Og blandt de mange sæsonkortholdere, der trak en nitte, blev der til fredagens kamp mod OB trukket lod om at overvære kampene på det store lærred i Kinopalæet i Lyngby.

Derfor gik Divisionsforeningen og DBU i uge 42 ud med kampagnen ”Superligaordningen – Sikkert stadion under covid-19”, hvor målet er at fortælle fans, partnere og myndigheder, hvordan fodboldkampe kan afvikles på en forsvarlig måde, der samtidig tager hensyn til de gældende corona-restriktioner.

”Vores håb er, at regeringen vil genoverveje deres tiltag i forhold til de danske fodboldkampe”, siger Andreas Byder, adm. direktør i Lyngby Boldklub.

Må man ikke formode, at der er en sundhedsmæssig årsag til, at regeringen og sundhedsmyndighederne fastsætter en max-grænse for tilskuere på stadion?





”Det kan vi kun gætte på, for et af problemerne er jo, at de sundhedsmæssige årsager ikke bliver fremlagt. Der henvises til gamle kampe spillet i Italien og England i februar, før corona blev en del af hverdagen. Der blev jo afviklet kampe på en helt anden måde end det, der er lagt op til i Superligaordningen”.

”Der er spillet 46 kampe under ’Superligaordningen’, hvoraf der endnu ikke er konstateret nogen smittespredning i forbindelse med kampe. Vi har vist, at vi som Superliga-klub kan magte opgaven i forhold til sikker afvikling af fodboldkampe. Med den gamle ordning opdelte vi Lyngby Stadion i fem afsnit, hvert med 500 tilskuere. Hvert afsnit havde sin egen adgang, og ingen kunne gå over i et andet afsnit, heller ikke folk i boderne. Alle sad på en bestemt plads, og da vi vidste, hvem der sad hvor, kunne vi i tilfælde af, at det efterfølgende viste sig, at en person var blevet smittet, informere de omkringsiddende om smitten. Men ingen er blevet smittet”.