Sikkerheden er det vigtigste i byen, og derfor har kommunen og handelsforeningen valgt at aflyse juletræstændingen og et planlagt julemarked på Kulturtorvet.

Corona aflyser årets juletræstænding på Lyngby Torv

Corona har sørget for, at Lyngby Handelsforening og Lyngby-Taarbæk Kommune nu aflyser både juletræstændingen og et planlagt lokalt julemarked på Kulturtorvet. Og det er man ærgerlige over, skriver handelsforeningen og kommunen i en pressemeddelelse.

Men man tvivler ikke på, om beslutningen er den rigtige, for sikkerheden og trygheden i byen er gået forud for alt.

Helt stille i byen bliver der dog ikke til jul. For handelsforeningen vil fortsætte med de små pop-up arrangementer, der har været i byen hen over sommeren. Der vil være julemusik og sang rundt om på gader og stræder i bymidten, og byens handelsliv vil lægge sig i selen for at sørge for ægte julestemning i butikkerne også.