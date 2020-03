Nicole Leonhardt og Lyngby Håndboldklub er rykket op i 1. division.

Corona afgør turnering: Lyngbys håndbolddamer i 1. division uden kamp

Risikoen for corona har medført, at årets håndboldsæson afsluttes før tid, så Lyngby vinder 2. division

Det Grønne Område - 16. marts 2020 kl. 10:00 Af Mikael Østergaard

Dansk Håndbold Forbund har besluttet, at turneringen for alle rækker fra 2. division og nedefter er afsluttet, og at op- og nedrykning afgøres ud fra den øjeblikkelige stilling med tre spillerunder tilbage.

Det betyder, at Lyngby Håndbold Klubs damer som førerhold i 2. division rykker op i 1. division.

"Målsætningen har hele sæsonen været oprykning, så selvfølgelig er vi glade. Men det er godt nok en anderledes afslutning, end vi havde forestillet os", siger klubbens sportschef, Stig Oest.

Lyngby havde en komfortabel føring, som dog blev formindsket, da Ydun nedlagde protest mod en dommerkendelse i sidste minut af kampen for 14 dage siden mod Lyngby, som vandt 23-22. Ydun fik medhold i sin protest, og DHF bestemte, at kampen skulle spilles om. Det rokker dog ikke ved, at Lyngby nok alligevel var endt som vinder af 2. division.

Truppen skal styrkes Om den uventede oprykning før tid forklarer Stig Oest:

"Nu ved vi, hvor vi står, og kan arbejde på at styrke truppen, som skal være bredere. Niveauet i 1. division er meget højere med hensyn til både tempo og fysik, og holdene har flere profiler, som man som modstander skal holde øje med. Så vores trup skal gøres bredere. Vi har nogle spillere i kikkerten og skal nu i gang med samtaler med udvalgte emner. Men på nuværende tidspunkt vil jeg ikke sætte navne på. Udgangspunktet er, at vi vil satse på et godt træningsmiljø for unge spillere, der studerer og ikke har hensyn at tage til familie og arbejde, men kan bruge deres tid på håndbold".

Er Lyngby klædt økonomisk på til den nye udfordring?

"Vi var i 1. division for to år siden, så vi ved, hvad det kræver økonomisk. Nu går vi i gang med den udfordring", siger Stig Oest.