Corona: Smitteudbrud på gymnasium

For at komme smitteudbruddet til livs er Virum Gymnasium lukket ned i en uge, fortæller rektor.

Mette Kynemund fortæller, at 80-100 elever enten er blevet kontaktet af smitteopsporingsenheden eller er gået i selvisolation grundet risiko for smitte.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktede gymnasiet, fordi styrelsen i øjeblikket har stort fokus på Lyngby-Taarbæk Kommune, som i øjeblikket ligger på 17. pladsen af landets 98 kommuner målt på smittede per indbygger.

Var lige vendt tilbage

Hverdagen på gymnasiet havde ellers lige taget et skridt mod normalen.

”Jeg var jublende lykkelig, da vi kunne få elever tilbage igen. De har virkelig gjort alt, hvad de kunne for at overholde restriktioner. De har lidt under hjemsendelsen, for de har manglet det relationelle nærvær, som undervisningen kan give, fra både kammerater og lærere,” siger hun og fortsætter:

”Derfor har vi også gjort alt, hvad vi kunne, for at gennemføre almindelig fysisk undervisning. Vi har virkelig anstrengt os for at hindre smittespredning og passe på hinanden, så både elever og ansatte fortsat kunne have deres dagligdag på VG, og vi har fået meget ros for at have styre på alle procedurer” siger hun.

Og trods smitteudbruddet er der ros fra rektor til eleverne.

”De unge er supergode til at have et højt informationsniveau. Både dem, som er smittet, og dem, som vurderer, at de er nærkontakt. De tager ansvaret på sig,” siger hun.

”Som led i genåbningen og de nye retningslinjer tester/selvpoder elever og ansatte sig selv to gange ugentligt. Vi har ansat uddannede podesupervisorer, som også er coronavagter i frikvarteret i forlængelse af andre tiltag. Men det har ikke været her, eleverne er testet positive. Det har været privat i løbet af weekenden,” siger hun.